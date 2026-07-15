Pecco Bagnaia es operado con éxito del antebrazo e intentará correr en Silverstone

Pecco Bagnaia ha aprovechado el arranque del parón veraniego del Mundial de MotoGP para someterse a una operación este miércoles, 15 de julio, que ha sido acometida con éxito, según ha informado Ducati.

Al término del Gran Premio de Alemania, el piloto italiano acudió a un acto en Roma este pasado martes, en el que fue nombrado embajador deportivo por parte del Ministro de Asuntos Exteriores de Italia junto a otras figuras del motociclismo transalpino. Y apenas un día después, el corredor turinés ha vuelto a ser noticia al someterse a una operación en el antebrazo derecho.

Aunque la casa de Borgo Panigale no ha especificado el problema físico como tal, Motorsport.com ha podido saber que se trata de un episodio de síndrome compartimental para el #63, una sobrecarga del antebrazo muy corriente para los pilotos de la máxima categoría de las dos ruedas.

Bagnaia ha aprovechado el parón de tres semanas que afronta ahora MotoGP, y trabajará para volver a la acción en el retorno del campeonato, para el Gran Premio de Gran Bretaña del 7 al 9 de agosto. Sin embargo, este objetivo lo determinará cómo vaya su rehabilitación.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Francesco Bagnaia ha sido sometido con éxito esta tarde a una intervención de fasciotomía endoscópica en el antebrazo derecho", empezó detallando Ducati en su nota de prensa.

"La operación, realizada por el equipo médico dirigido por el profesor Luigi Tarallo en la Clínica Ortopédica del Policlínico de Módena, dirigida por el profesor Fabio Catani, ha terminado con normalidad y sin complicaciones".

"Aprovechando la pausa veraniega del calendario de MotoGP, el piloto del Ducati Lenovo Team iniciará ahora el programa previsto de recuperación y rehabilitación. Siempre que la evolución postoperatoria sea favorable, el objetivo es volver a la pista para el Gran Premio de Gran Bretaña, programado del 7 al 9 de agosto en Silverstone", cerraron.