Bezzecchi: "La mala racha duele, no fingiré que no; pero nada hará que me rinda"

Marco Bezzecchi vive su peor momento en el Mundial de MotoGP. Y curiosa y precisamente, por venir de su mejor racha de resultados en la categoría reina. El piloto de Aprilia empalmó un gran final de temporada 2025 con un magnífico arranque de 2026, con cuatro victorias en los primeros grandes premios que le posicionaron como líder de la clasificación general. Sin embargo, todo se le ha derrumbado en apenas mes y medio.

La mala racha del corredor italiano comenzó en el Gran Premio de Hungría, en Balaton Park, cuando su compañero de equipo, Jorge Martín, provocó un accidente múltiple que le deparó su primer cero en carrera dominical. Posteriormente, en Brno repitió por un accidente mucho más grave: tras caerse en la sprint del sábado, Bezzecchi abofeteó a un comisario de pista, lo que le valió una sanción deportiva, impidiéndole correr la prueba larga en la República Checa.

El de Rimini quería recuperarse en Assen de un episodio tan duro, pero el fin de semana también acabó mal: cuando quería perseguir la victoria, se fue al suelo en la segunda vuelta de la carrera larga, un accidente violentísimo que, por suerte para él, acabó sin lesiones. Pero no las pudo evitar en el último gran premio, en Alemania. El de Rimini llegaba a Alemania tocado por lo ocurrido en Países Bajos, pero tras una caída en la Q2 del sábado sufrió una fractura de clavícula izquierda, con desplazamiento, por la que tuvo que perderse las dos carreras (cuarto cero consecutivo en domingo) para ser operado con urgencia.

Bezzecchi ya está de vuelta en casa, desde donde este pasado martes fue nombrado embajador deportivo por parte del Ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Pero, mientras se centra en su recuperación, ha querido abrirse sobre lo que le ha ocurrido en las últimas citas del curso. En la última entrada en su blog, el #72 ha contado cómo vivió todo lo sucedido en Alemania, para reconocer lo dura que está siendo la racha que está viviendo.

"Llegué a Sachsenring todavía con algo de dolor de Assen. No estaba al 100%, y lo sabía. El plan era sencillo: ir paso a paso, evaluar cómo me sentía sesión a sesión, y no forzar lo que no se podía forzar", ha empezado escribiendo. "El viernes fue mejor de lo que esperaba. Séptimo en la Práctica, directo a la Q2 —en absoluto algo que diera por hecho, teniendo en cuenta de dónde venía-. El ritmo de carrera parecía bueno, había algo sobre lo que construir. Me dije: 'vale, estamos ahí'".

La Aprilia de Marco Bezzecchi tras su accidente Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El sábado en la Q2, en el segundo stint, en la curva 7, perdí la parte trasera a 140 km/h. Highside, caída y grava. Volví al pitlane en la parte trasera de un scooter y ya sabía que algo no iba bien. En el centro médico, la radiografía confirmó lo que temía: una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda. Hacía falta cirugía".

"Volé de vuelta a Italia esa misma tarde y el domingo por la mañana el Dr. Giuseppe Porcellini y su equipo me operaron. La cirugía fue bien, ya estoy en casa. Gracias a él y a todo su equipo. No es la primera vez que me reparan una fractura, hace dos años la misma historia, la misma clavícula [se lesionó en 2023]. Son verdaderos profesionales, y tenerlos a mi lado en momentos como estos significa mucho".

Con todo, Bezzecchi tiene clara una cosa: pondrá todo de su parte para recuperarse y salir del pozo. "Ahora son tres semanas de parón antes de Silverstone. No es como me hubiera gustado llegar allí, pero es lo que hay. Ahora, cabeza abajo, recuperación, fisio y a hacer todo lo que haga falta para volver a subirme a la moto en la mejor forma posible".

"Ha sido un mes y medio duro, con Hungría, Brno, Assen y Alemania. Cuatro fines de semana para olvidar, cada uno por motivos distintos. Duele, no voy a fingir que no. Pero hay una cosa que sé con certeza. Es un momento duro. Pero nosotros somos más duros. Nada hará que me rinda", cerró.