La increíble exhibición de Márquez en Sachsenring, desde dentro: "Cuando hay que hacerlo, se hace"

El décimo triunfo de Marc Márquez en Sachsenringno fue fruto de la casualidad. El último Inside Ducati, el vídeo con el que la fábrica de Borgo Panigale muestra desde dentro cada gran premio, enseña cómo el español fue construyendo paso a paso otro de esos fines de semana que ya forman parte de la historia del circuito alemán: desde las primeras sensaciones del viernes, pasando por la pole con récord, hasta una victoria en la que volvió a demostrar por qué sigue siendo el auténtico rey de Sachsenring.

Después de llegar a Alemania tras el World Ducati Week, Márquez ya dejaba claro desde el viernes que había conectado inmediatamente con el trazado. En la reunión técnica con sus ingenieros explicaba cómo había encontrado el camino desde prácticamente el inicio.

"Ya en la primera vuelta fui con confianza, porque la primera la hice un poco más larga. En la segunda ya me dije: 'Vale, voy por la trazada correcta'. Y en esa trazada correcta hay unos baches por los que tienes que pasar siguiendo exactamente la línea..."

Aquellas sensaciones se tradujeron en un dominio que fue creciendo durante todo el fin de semana. Tras liderar los entrenamientos, el sábado firmó una pole histórica, estableciendo además el récord absoluto del circuito para una MotoGP de 1.000 cc. Una marca que él mismo reconocía que quería hacer suya.

"El récord tenía que ser mío"

Nada más bajarse de la moto, todavía con la adrenalina de la clasificación, Márquez no escondía su satisfacción.

"Tenía que ser mío el récord de Sachsenring con la 1000 cc. Aquí he llegado a tocar con la rodilla", bromeaba entre risas, acordándose también de su paso por el World Ducati Week.

"Con la Panigale, en el WDW, no".

Cuando preguntó si realmente había sido récord de la pista, Marco Rigamonti le confirmó la noticia.

—"Sí, por 30 centésimas."

Ya en el box, el ocho veces campeón del mundo analizaba con la precisión habitual los pequeños detalles de su vuelta.

"Tres time attack son tres veces aquí. En la curva de Ave María, en la curva 11. Lo único que hice en la última vuelta fue cargar más el tren delantero. Ahí la moto entra, pero noto que cuando hago eso la forzamos mucho."

Ese sábado no solo consiguió la pole. Horas después también ganó la carrera sprint, aunque el propio Márquez reconocía en el interior del box que el ritmo había sido mucho más exigente de lo que podía parecer desde fuera.

"¿Duro? Duro... fácil", comentaba con ironía. En realidad, había un piloto que le preocupaba especialmente.

"Álex... Ha hecho una vuelta en 1:20.9, 1:20.8." Mientras los ingenieros ya pensaban en los últimos ajustes para el domingo, Márquez dejaba claro dónde estaba su foco. "Tenemos que mirar bien dónde está él y dónde estamos nosotros."

No era una preocupación infundada. Álex Márquez había sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana, con un ritmo capaz de plantar cara a su hermano. Sin embargo, el domingo su carrera terminó antes de tiempo tras una caída cuando rodaba en posiciones delanteras.

Otra victoria para la historia... y vacaciones

La carrera larga terminó con otro recital del piloto de Cervera. Administró el neumático delantero durante la primera parte de la prueba antes de aumentar el ritmo cuando realmente importaba, una gestión que también explicó al regresar al box.

"Al principio tuve que bajar un poco el ritmo porque estaba destrozando el neumático delantero. Pero después... Cuando hay que hacerlo, se hace. Cuando hay que hacerlo, se hace."

Nada más llegar al garaje, todavía agotado por el esfuerzo, resumía la carrera con una sola palabra. "Larga", respondía entre risas cuando le preguntaban cómo había sido.

Después llegaría una de las bromas más divertidas del vídeo.

"Estaba asustado... La electrónica no iba", soltó antes de romper a reír junto a todo el equipo. Con el trabajo terminado y el parón veraniego a la vuelta de la esquina, el tono ya era completamente distendido.

"Se ha acabado. Ahora llega lo bueno. Love is coming... ¡Vacaciones!"

Davide Tardozzi recogía entonces una conversación previa con Gigi Dall'Igna, que no estuvo en el circuito durante el fin de semana. "Ya se lo dijiste a Gigi: 'Mañana se acaba el trabajo'."

Y Márquez ya solo pensaba en celebrarlo. "¿Ahora un cóctel, no? ¿Un gin tonic?", decía entre risas.

Uno de los momentos más especiales del vídeo llega precisamente después, cuando se encuentra con Álex Márquez. Pese a la caída del pequeño de los Márquez, el mayor quiso destacar el extraordinario nivel que había mostrado durante todo el fin de semana.

-- Álex: "Me he relajado un poco..."

-- Marc: "Bueno, lo hablamos después. Ibas muy rápido este fin de semana. Demasiado para ser un circuito de izquierdas. Me das miedo en los de derechas."

El Inside termina con otra de esas celebraciones espontáneas de Márquez, imitando la ya famosa escena de Noruega durante el Mundial de fútbol, antes de lanzar un mensaje que resume perfectamente el momento que atraviesa en el campeonato: "Ahora tenéis que imaginar que el título está ahí."

Con una nueva exhibición en Sachsenring, una pole con récord, otra victoria al sprint y el triunfo del domingo, Márquez llegó al parón veraniego reforzando todavía más su candidatura al título de MotoGP y dejando claro, una vez más, que hay circuitos que siguen llevando su nombre.