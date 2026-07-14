La rueda de prensa del GP de Gran Bretaña de MotoGP será en el centro de Londres

El Mundial de MotoGP sigue trabajando para acercarse al público y al centro de las grandes ciudades del mundo, con el objetivo de atraer a nuevos aficionados al campeonato. La llegada de Liberty Media como promotor está suponiendo un cambio y un esfuerzo de marketing por parte de todas las partes implicadas. Y si hace unos días Motorsport.com ya adelantó que se está trabajando para que la presentación conjunta de la temporada 2027 tenga lugar en la capital de Brasil, Río de Janeiro, el próximo GP de Gran Bretaña en Silverstone (7-9 agosto) contará con una interesante iniciativa.

El campeonato ha confirmado este martes, justo tras entrar en el parón veraniego después del GP de Alemania, que en la próxima cita del curso, que será en territorio inglés, la rueda de prensa del jueves, 6 de agosto, no tendrá lugar en el circuito de Silverstone, como pasaría de manera habitual. La cita con los medios de comunicación que tradicionalmente abre el fin de semana de carreras se celebrará en el centro de Londres, en el Outernet.

El Outernet London es un espacio público de entretenimiento dedicado a las artes, la música y la cultura que se inauguró en 2022, situado en la capital del país, y que hace unas semanas, mientras se disputaba el GP de Países Bajos, acogió una 'watch party', es decir, una reunión de aficionados para que vieran allí las carreras del domingo en Assen.

Ahora, MotoGP repetirá la experiencia y acogerá allí la rueda de prensa del Gran Premio de Gran Bretaña. Aún no se ha confirmado qué pilotos asistirán a ella, pero sí se ha anunciado que será más pronto de lo normal, no por la tarde sino a las 11 de la mañana locales, esto es, a las 12:00 en horario peninsular español.

Motorsport.com ha podido saber que la rueda de prensa será, ante todo, dedicada a los medios de comunicación, como de costumbre, y no abierta para el público, como la 'watch party', aunque sí habrá una 'fan area' donde puedan estar los aficionados que se desplacen para conocer a las estrellas de MotoGP.

Así es el Outernet de Londres

"¡Antes del GP de Gran Bretaña, MotoGP volverá al Outernet de Londres! La rueda de prensa oficial previa a la cita de Silverstone tendrá lugar en el Outernet el jueves [6 de agosto] por la mañana, comenzando a las 11:00 hora local", confirmaron desde el campeonato.

"Esto sustituirá a la rueda de prensa habitual en el circuito para este evento, llevando MotoGP al corazón del centro de Londres antes de que volvamos a Silverstone para el fin de semana de carreras".

"Los pilotos que asistirán en Londres se confirmarán pronto. Los pilotos que se unan a nosotros en Londres reanudarán sus tareas habituales con los medios en el circuito el viernes", cerraron.