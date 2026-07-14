Rossi, Bezzecchi y Bagnaia, nombrados embajadores deportivos en Italia

El motociclismo italiano ha vivido este martes una gran fiesta gracias al reconocimiento que diversas figuras de las dos ruedas han tenido en su país. En un acto muy especial, que ha tenido lugar este 14 de julio en Roma, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país transalpino ha rendido homenaje a algunas de las figuras destacadas de su deporte nacional que están presentes en el Mundial de MotoGP, o que también pertenecen a la comunidad motociclista italiana en general.

El evento, titulado 'Moto d'Italia – Cultura más allá de la pista', ha reunido en la capital a muchos rostros conocidos del mundo del motociclismo, desde leyendas históricas hasta a algunas de las figuras clave en este momento en MotoGP.

Varios pilotos que han dejado huella en el motorsport han sido nombrados 'Embajadores de la Diplomacia Deportiva' por el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, que es Antonio Tajani.

Entre ellos, destaca la figura por excelencia del motociclismo italiano, el nueve veces campeón del mundo Valentino Rossi, que participó en el evento a través de una conexión de vídeo. También lo hizo el que fuera líder del Mundial de MotoGP hasta el pasado Gran Premio de los Países Bajos, Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, que ya se encuentra en casa recuperándose de la fractura de clavícula izquierda que sufrió el pasado fin de semana en Sachsenring y de la que fue operado.

Marco Bezzecchi, nombrado “Embajador de la Diplomacia del Deporte” por Antonio Tajani, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional

Además, también han sido nombrados embajadores el tricampeón del mundo Pecco Bagnaia, de Ducati, que acudió de manera presencial al evento; Giacomo Agostini, 15 veces campeón del mundo y miembro del Salón de la Fama de MotoGP; y Max Biaggi, Leyenda del campeonato y seis veces campeón del mundo, en cuatro ocasiones en 250cc y en dos en WorldSBK.

"Por otra parte, el director general de Aprilia Racing, Massimo Rivola; el de Ducati, Claudio Domenicali; el presidente de la Federación Italiana de Motociclismo, Giovanni Copioli, y el CEO de MotoGP Sports Entertainment (antigua Dorna), Carmelo Ezpeleta, también se unieron a los pilotos, recién nombrados embajadores, como ponentes, en un encuentro en el que el mundo del motociclismo italiano se unió para celebrar este deporte, la industria y su lugar en la cultura", tal y como indicó el campeonato en un comunicado.

En la que ha sido su reaparición postoperación, Bezzecchi quiso abordar su estado de salud y despejar dudas: "Ser nombrado Embajador de la Diplomacia Deportiva es un título del que me siento muy orgulloso, y quiero dar las gracias al ministro Antonio Tajani por haberme otorgado este cargo. Es una responsabilidad única y me esforzaré al máximo para estar a la altura".

"Me siento muy afortunado porque en Aprilia he encontrado un equipo fantástico, que me quiere y que trabaja duro, tanto en la pista como en Noale, y eso para mí es realmente muy importante. Ganar en Mugello, con una moto italiana en un equipo oficial, y llevar la bandera tricolor al podio, fue una emoción increíble y, aún ahora, al recordarlo, se me pone la piel de gallina. Ahora mismo tengo que centrarme en la recuperación; la operación ha salido bien y estaré en Silverstone".

Además, el Autódromo Internacional de Mugello también ha sido distinguido como 'Embajador de la Diplomacia del Deporte', un reconocimiento que busca poner en valor el papel del circuito ubicado en la Toscana como representante de Italia, capaz de promover, a través del deporte, la imagen, los valores y el patrimonio del país.