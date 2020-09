En una de las temporadas más alborotadas de la historia del certamen, quienes teóricamente deberían contribuir a mantener las aguas tranquilas a partir de garantizar el cumplimiento del código de conducta de los pilotos, no están ofreciendo aquello que se espera de ellos. La falta de consistencia en el criterio seguido últimamente por los comisarios deportivos de la FIM ha dado paso a una cascada de críticas de un gran número de corredores de las tres categorías.

Las quejas no son nuevas, por más que nunca habían sido tan unánimes como después de las dos paradas del calendario consecutivas en el circuito del Red Bull Ring. El destino de todos los reproches fue el Panel de Comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), presidido por Freddie Spencer desde 2019. En aquella reestructuración, Fast Freddie sustituyó a Mike Webb con la intención de que Dirección de Carrera (Dorna) no interviniera en el proceso sancionador.

Los fallos emitidos en Austria dejaron al descubierto una carencia de coherencia en el criterio aplicado que motivó varias denuncias públicas. Unos, como por ejemplo Aleix Espargaró, centraron su ofensiva en la figura de Spencer, mientras que otros, como Valentino Rossi o Danilo Petrucci, optaron por no personalizar. De cualquier forma, todos coincidieron en reclamar más uniformidad cuando llega la hora de valorar acciones similares, independientemente de quién sea el protagonista.

“Todos los miembros de la Comisión de Seguridad estamos de acuerdo en que hay que mejorar el Panel de Comisarios. El problema es la diferencia de criterio que demuestran cuando analizan maniobras iguales. Las reglas son las reglas y lo son para todos. Da igual si se trata de dos pilotos de Moto3 o de Valentino Rossi y Marc Márquez”, lamentó Espargaró.

“Su trabajo no es fácil, pero hay que frenar como sea la escalada de agresividad que estamos viendo que se da en las categorías inferiores. Hay muchos contactos en plena recta, y estamos llegando a un punto en que se vuelve muy peligroso”, advirtió Rossi.

“La mayoría no estamos contentos con los comisarios porque no aplican el mismo baremo a todo el mundo. Hay una diferencia muy grande en función de si el objeto de análisis es alguien de Moto3 o uno de MotoGP. Hay mucho trabajo por hacer”, avisó Petrucci.

Durante las dos semanas se han acumulado una serie de incidentes que de alguna forma validan estas advertencias, en las que muchos pilotos tuvieron que pasar por el despacho de los ‘stewards’. A algunos de ellos solo se les pidió que ofrecieran su punto de vista sobre unos hechos; a otros, se les leyó la cartilla y se les advirtió. Y a otros se les impuso una sanción más o menos severa y justa en función de quién opinaba sobre ella.

De todos modos, hay un par de ejemplos que tuvieron lugar este último fin de semana que sirven para reflejar perfectamente esa incongruencia que debe ser corregida con el fin de preservar la buena imagen del campeonato. Existen infinidad de posibles infracciones, pero no todas son igual de graves. Las hay que abren la puerta al debate, como la referente a los límites de la pista. Otras, sin embargo, no deberían dar pie a discusión.

El sábado, durante la primera criba de la cronometrada (QP1) de Moto3, Jaume Masia se cayó tras adjudicarse el mejor registro. El valenciano regresó al box por la pista, con la moto hecha medio pedazos y soltando aceite a borbotones, circunstancia que obligó a los operarios a llevar a cabo tareas de limpieza que retrasaron todo el programa del día, incluida la cronometrada de MotoGP. A Masia se le descalificó inmediatamente de la Q2, por “conducción irresponsable”. Esa misma tipología de infracción ya llevó a Johann Zarco a tener que arrancar desde el pit lane este domingo, al ser considerado responsable del brutal accidente que unos días antes sufrió junto a Franco Morbidelli, y que no terminó en desgracia de milagro.

Otro que también deberá comenzar desde el carril de boxes en la siguiente cita (Misano) será Sam Lowes, después de que el británico se llevara puestos a Somkiat Chantra y Jorge Navarro al entrar muy pasado en la curva 3 en la tercera vuelta de la carrera de Moto2. Probablemente, esas penalizaciones sean adecuadas y merecidas. El problema es cuando en un mismo evento se producen otras situaciones, potencialmente igual o más peligrosas que las anteriores, y que ni siquiera son objeto de análisis o debate.

El caso más significativo es el de Maverick Viñales, que este domingo permaneció en pista durante más de diez vueltas a pesar de ser plenamente consciente de que su Yamaha se estaba quedando sin frenos, antes de verse obligado a tirarse de la moto en marcha, a más de 220 kilómetros por hora para no correr el mismo destino que su M1, despedazada en llamas tras estrellarse contra las barreras de protección ubicadas en la curva 1. Como consecuencia de ello se neutralizó la prueba, y con ello, la ventaja de 2,4 segundos de la que gozaba Joan Mir al frente del pelotón.

Motorsport.com adelantó este lunes que Yamaha desoyó las recomendaciones de Brembo, el suministrador de frenos de MotoGP, que antes del gran premio había advertido a las escuderías de la necesidad de equipar todas sus motos con el nuevo sistema de pinzas que se ha estrenado este curso, que ofrece unas mejores prestaciones. La de Viñales fue la única de las cuatro M1 que salió a la carrera con el sistema anterior, pero independientemente de eso, si lo que provocó la indignación del resto del paddock fue la decisión del catalán de no abandonar a pesar del evidente peligro que suponía. “Si no me metí en boxes fue por tozudo, porque no quería abandonar. Mi intención era ver si podía sumar algún punto”, reconoció el catalán.

“Si Maverick sabía desde hacia algunas vueltas que se había quedado sin frenos y por eso iba levantando la mano, lo normal es que hubiera entrado en boxes. No entiendo porque tuvo que seguir en carrera”, denunció Alex Rins.

“Ya me parece una auténtica irresponsabilidad el hecho de que Yamaha le permitiera negarse a usar los frenos nuevos, como para que encima pusiera en peligro al resto de la parrilla. ¿Alguien se imagina qué podría haber pasado si le pasa eso en la curva 3 y con pilotos delante? Es que parece una broma de mal gusto. El domingo anterior, el propio Maverick estuvo a punto de ser arrollado por las motos de Morbidelli y Zarco”, declara a Motorsport.com un team manager de otro de los equipos de MotoGP.

Lowes, por poner uno de los ejemplos anteriores, reconoció su culpabilidad en la carambola, a pesar de que, obviamente, en ningún caso llevara a cabo esa maniobra a propósito. La penalización que le cayó a Zarco lleva a deducir que el análisis del riesgo que hizo el francés en su adelantamiento a Morbidelli no fue el adecuado. Pudiendo estar de acuerdo con ambas conclusiones, uno todavía ve más irresponsable la decisión de Viñales de mantenerse en pista a sabiendas de que en cualquier momento podía quedarse sin frenos, como finalmente ocurrió.