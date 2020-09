La Q2 se tuvo que retrasar varios minutos después de que hubiera que limpiar la pista del Red Bull Ring por el aceite que virtió Jaume Masià tras una caída al final de la Q1. El piloto de Leopard había sido el más rápido –por delante de Niccolò Antonelli, Deniz Oncu y Darryn Binder–, pero se fue al suelo con el reloj a cero.

Pese a la insistencia de los comisarios para que no volviera al box con la moto, el de Algemesí hizo caso omiso sin percatarse de que caía aceite y no le sancionaron con no poder participar en la Q2. Saldrá 18º.

Cuando se pudo poner en marcha la Q2, el más rápido fue Gabri Rodrigo, que con el tiempo cumplido marcó el definitivo 1:36.470. A 12 milésimas se quedó Raúl Fernández, que aprovechó la rueda del grupo en el que iba el hispano argentino para clasificarse segundo. Tatsuki Suzuki cerrará la primera fila.

"Hemos salido un poco nerviosos porque no sabíamos cómo estaba la pista. Me la he jugado un poco sobre el aceite. Me han estorbado un poco en la primera vuelta porque se me iba cerrando, pero yo la iba aguantando. La última vuelta he mejorado otro poco incluso con las gomas bastante usadas. Muy contento hoy. Falta mañana, que llevamos dos carreras bastante complicadas, pero creo que hemos solucionado los problemas", explicó Rodrigo.

Tony Arbolino partirá cuarto después de que le cancelaran la vuelta que le situaba en la pole cuando quedaban dos minutos y medio para acabar. Por detrás estará Celestino Vietti, que quiso hacer el tiempo en solitario y solo le dio para ser quinto, mientras que John McPhee fue sexto.

El líder del campeonato, Albert Arenas, estará en la tercera fila, noveno, por detrás de Dennis Foggia y Ai Ogura. Darryn Binder completó el top 10.

Top 10 de la Q2 del GP de Estiria 2020 de Moto3

Top 4 de la Q1 del GP de Estiria 2020 de Moto3

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia 1 Jaume Masia Honda 6 1'36.921 2 Niccolò Antonelli Honda 7 1'37.014 0.093 3 Deniz Öncü KTM 6 1'37.150 0.229 4 Darryn Binder KTM 6 1'37.267 0.346

Fotos del Gran Premio de Estiria 2020 - Moto3