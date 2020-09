Viñales: “De repente, el freno explotó”

El de Yamaha arrancó el quinto, pero pronto vio que algo no terminaba de funcionar en su M1, lenta de por sí por la falta de pegada de su motor y visto lo visto poco fiable cuando llega el momento de frenar.

El domingo pasado fue Fabio Quartararo quien se vio condicionado por falta de potencia de frenada –“en varias ocasiones la leva llegó a tocar el manillar”, dijo–, y esta vez fue Viñales quien tuvo que lidiar con algo tan aterrador como eso.

El de Roses (Girona) hará bien en rezarle a aquello en lo que crea porque en siete días ha vuelto a nacer dos veces. Si el domingo pasado estuvo a un tris de ser arrollado por las motos de Johann Zarco y Franco Morbidelli, en la segunda carrera consecutiva en Spielberg se vio obligado a saltar de la moto en marcha cuando circulaba a 227 kilómetros por hora según el gráfico que aparecía en pantalla en el momento del incidente.

Viñales, que ya rodaba el 13º, embutido en la parte trasera del pelotón por los problemas que comenzó a percibir en los frenos en las primeras vueltas, no sufrió ninguna lesión, circunstancia que puede considerarse prácticamente un milagro.

“Desde la cuarta vuelta noté que me iba quedando sin frenos. Estaba tomando precauciones para no llevarme a nadie por delante y, de repente, en la curva 1, el freno explotó. No pude hacer nada y por eso me tiré. Es algo que nunca me había pasado”, resumió Viñales.

“Hasta ese momento, en cada vuelta tenía que ir regulando la palanca. Creo que las pastillas cayeron. Estas últimas han sido las dos peores carreras de MotoGP de mi vida”, añadió el catalán, que sorprendentemente se mostró más frustrado por las oportunidades desperdiciadas que asustado por lo que podía haber pasado.

“No sentí miedo, sentí mucha rabia. Los circuitos son suficientemente seguros para que si se produce una situación así tengas tiempo y espacio suficiente. Pero hemos cometido tres errores; mejor que nos olvidemos del título. Todo puede cambiar muy rápido, pero perdimos tres oportunidades porque Fabio tuvo problemas en las últimas pruebas”, zanjó el español, que ahora circula el quinto en la tabla general, a 22 puntos de Quartararo.

