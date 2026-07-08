Ogura y su pilotaje "raro" pero eficaz: "Parece que se va a caer"

Ai Ogura ha ido ganando fuerza en los últimos grandes premios de MotoGP. El japonés ya se había consolidado como un especialista en los finales de carrera, protagonizando varias remontadas espectaculares, pero recientemente ha tenido menos puestos que ganar, ya que ha clasificado mejor y se ha enfrentado directamente a los líderes en las dos últimas citas.

Poleman en Brno y finalmente segundo en las dos carreras, el japonés volvió a lograr la segunda posición en la prueba sprint de Assen, antes de ganar su primera carrera larga en la categoría reina al día siguiente.

El piloto de Trackhouse, fichado por Yamaha como piloto de fábrica para la próxima temporada, empieza naturalmente a estar muy vigilado por sus rivales, en particular por los otros representantes de Aprilia. Según Jorge Martín, los cuatro hombres que disponen de la RS-GP actualmente han alcanzado un nivel muy similar.

"Hay que felicitar a Ai", declaró el campeón del mundo de 2024 en rueda de prensa tras el GP de los Países Bajos. "Sinceramente, en los datos, todas las Aprilia están bastante cerca. Cuando miras los datos, son milésimas aquí y allá, todos estamos muy cerca".

'Martinator' detectó, sin embargo, una particularidad del pilotaje de Ogura: su espectacular manera de descolgarse. En las curvas, se desplaza aún más sobre la moto que los otros pilotos de la marca de Noale, para colocar su cuerpo fuera de la moto.

Ai Ogura y Raúl Fernández Foto de: Trackhouse Racing Team

"Cuando sigues a Ai, es raro, porque parece que se va a caer en todas las curvas, va realmente bajo, pero la moto está recta", señaló así Martín.

"¿Lo dices tú?", le cortó Ogura entre risas, siendo el propio corredor español conocido por su capacidad para apoyar no su codo, sino directamente su hombro en algunas curvas. "¡Me cuesta seguirte!", respondió el madrileño. Y añadió:"Tengo la impresión de que se va a caer, pero gira y se va. Quizá por eso es rápido en las últimas vueltas. En cualquier caso, ¡yo no lo intentaré!"

Raúl Fernández, que comparte el garaje del equipo Trackhouse con el nipón, también constata particularidades en el pilotaje de su compañero. "Es bastante raro ver a Ai pilotar la moto porque su estilo es diferente al de todos nosotros", comentó el de San Martín de la Vega. "Quizá también por eso es tan fuerte en la última parte de la carrera. Hemos visto que sus prestaciones mejoran, así que cuidado con él en el campeonato".

Los recientes resultados de Ai Ogura le han permitido, en efecto, estar a solo 25 puntos de Jorge Martín en la general. ¿Se ve entre los aspirantes al título? "Si estoy a 25 puntos, formo totalmente parte de la pelea", afirmó el asiático con su parsimonia habitual, mostrando más pragmatismo que ambición.