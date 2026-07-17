Honda le confía a Christian Pupulin la adaptación de Fabio Quartararo

El desembarco del 'Diablo' a HRC con vistas a 2027 será uno de los últimos que se anunciará, a pesar de ser uno de los primeros en concretarse, tal como adelantó Motorsport.com a finales del mes de enero. El piloto de Niza es la gran apuesta del gigante japonés para que abandere el proyecto enmarcado en el nuevo reglamento técnico, marcado, sobre todo, por los prototipos equipados con el motor de 850cc.

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Tras ocho temporadas en MotoGP, todas ellas en Yamaha, con quien se proclamó campeón del mundo en 2021, Fabio Quartararo llegará a la compañía más potente del paddock, que ya se prepara para tratar de que su adaptación sea lo más efectiva posible. Motorsport.com entiende que Honda le ha confiado a Christian Pupulin el papel de jefe técnico del flanco del garaje que recibirá al francés.

El italiano ha acompañado a Luca Marini los dos últimos cursos, después de ser contratado por el constructor japonés procedente de KTM. Pupulin es uno de los técnicos más experimentados del campeonato.

Tras pasarse gran parte de su trayectoria en Ducati, donde trabajó, por ejemplo, con Nicky Hayden, Andrea Dovizioso y Jack Miller, 'Pipi', como le llaman cariñosamente quienes le conocen, se fue a KTM de la mano del australiano en 2023, antes de que Honda le contratara el año pasado, para que reemplazara a Giacomo Guidotti al lado de Marini.

Cristhian Pupulin, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La salida del italiano, que sigue negociando su incorporación a Tech3, y otros condicionantes han hecho que Pupulin sea el candidato idóneo para hacer que el aterrizaje de Quartararo sea lo menos traumática posible. Al #20, por su parte, le acompañará en su nueva aventura Ignacio 'Nacho' Madurga, uno de los miembros de Yamaha con el que más complicidad tiene, responsable de las gomas.

El campeón del mundo de 2021 está llamado a convertirse en la referencia de Honda, tanto por estatus como por palmarés, a la espera de concretarse quién será su vecino de taller. Por más que Diogo Moreira parece ser quién tiene más números para ocupar ese puesto de tanta responsabilidad, Motorsport.com entiende que los responsables de HRC todavía no han cerrado esa carpeta.

El brasileño, actual campeón del mundo de Moto2, ha sorprendido por su solvencia en su estreno en la categoría de las motos pesadas. De hecho, Motorsport.com ha podido saber que Moreira cambiará de jefe técnico en 2027, y que dejará de trabajar con Klaus Nöhles para recibir a Andrés Madrid, procedente de KTM. Paralelamente, David Alonso, que promocionará a Honda, estará tutelado por Santi Hernández, actual responsable técnico del lado del taller de Joan Mir.