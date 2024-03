Morbidelli sigue "echando de menos la libertad" con la Ducati

Franco Morbidelli soportó un difícil fin de semana en el Gran Premio de Portugal, a pesar de dar un paso adelante en su familiarización con la GP24. Clasificado en 17ª posición de la parrilla, el tres veces ganador de una carrera en el Mundial de MotoGP terminó 18º el domingo, tras caerse en la primera vuelta en un incidente que dejó descontento al piloto de Honda Joan Mir.

La transición del italiano de Yamaha a Ducati de cara a este 2024 se ha visto enormemente afectada por la conmoción cerebral que sufrió en una caída durante un entrenamiento privado de pretemporada, precisamente en Portimao, y que le obligó a perderse los tests oficiales de Sepang y Losail.

Por ello, Morbidelli afirma que en estos momentos no es capaz de pilotar la GP24 por instinto, y que está pensando demasiado en el proceso. "Lo que más echo de menos sobre la moto es el conocimiento y la libertad de hacer las cosas por reflejo", dijo.

"Tengo que pensar demasiado a la hora de engranar los dispositivos, o sobre la palanca de cambios, que es diferente a lo que estoy acostumbrado. Ahora mismo estoy pensando en cosas y no me centro en pilotar y maximizar la conducción. Pero eso es lo que pasa cuando no tienes kilómetros. Nos falta eso", siguió.

Morbidelli declinó ofrecer comparaciones entre la Yamaha y la Ducati por respeto, pero sí afirmó que estaba "impresionado" por el hecho de que su ritmo en el GP de Portugal fuera lo suficientemente bueno como para poder estar entre los ocho primeros a pesar de sus limitaciones.

"No quiero hacer comparaciones porque no sería justo", explicó cuando se le pidió que comparara la M1 y la GP24. "Me gusta seguir siendo caballeroso en esto. Lo que puedo decir es que me siento bien con esta moto, muy bien. Si compruebas el ritmo, también en carrera, rodando sin libertad y pensando en muchas cosas, seguía siendo bueno, seguía siendo lo suficientemente bueno como para ser sexto, séptimo".

"Eso ha sido lo más impresionante. Me siento muy bien con el paquete y siento mucho potencial con él. Es cuestión de acostumbrarse lo máximo posible a estar encima de la moto y, en el menor tiempo posible, sacar el máximo potencial, cosa que todavía no estoy haciendo", finalizó.