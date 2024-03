Martín y su victoria "increíble" en Portimao: "Donde casi lo pierdo todo"

Jorge Martín protagonizó una fantástica y dominante actuación el pasado domingo en Portugal para anotarse su primera victoria en una carrera larga desde el GP de Tailandia del año pasado. Tras la caída del antiguo líder del campeonato, Pecco Bagnaia, en una polémica acción con Marc Márquez, el subcampeón del mundo de 2023 lidera ahora el Mundial de Pilotos con 18 puntos de ventaja.

El madrileño asegura que defender el liderato que consiguió desde la tercera posición de la parrilla, en la curva 3 de la primera vuelta, fue "clave" para una victoria que le resultó un tanto emotiva. En su año de debut en MotoGP, en 2021, sufrió un violento incidente durante los entrenamientos, en la curva 7 de Portimao, en el que sufrió múltiples fracturas que a punto estuvieron de truncar su carrera.

"Creo que esta regularidad es lo más importante, y hoy [por el domingo] lo fundamental ha sido la salida", dijo Martín el domingo a 'After The Flag', el programa del VideoPass del Mundial. "Estaba muy comprometido para ponerme en cabeza en la primera curva, y luego he intentado cerrarme mucho en la tercera curva porque sabía que era mi clave para ganar".

"Intenté gestionar un poco al principio, cogiendo esas dos o tres décimas para mantener el liderato. Y tan pronto como empecé a empujar, no vi a nadie, no fueron capaces de cerrar esa brecha. Cuando se acercaron, tiré de nuevo. Así que ha sido un domingo realmente maduro, una victoria madura", siguió.

"Estoy muy contento y orgulloso del equipo y del trabajo que estamos haciendo. La nueva Ducati es mejor los domingos que los sábados. Ganar aquí, en una pista donde casi lo pierdo todo, casi dejo de correr, y ahora estoy aquí, primero... Esto es increíble y estoy muy agradecido a este circuito porque he aprendido mucho".

Jorge Martín en su caída de 2021

Después de la colisión entre Márquez y Bagnaia, que vio en las pantallas gigantes de la pista, Martín dice que sabía que tenía que ganar la carrera larga de Portimao. "Sobre el incidente, lo vi en la pantalla. Y en ese momento dije 'Jorge, tienes que terminar, al 100%'. Así que durante dos curvas estuve muy bloqueado y luego me dije 'vale, hoy tienes que ganar'. No me importaba acabar, sólo ganar", explicó.

El de San Sebastián de los Reyes no sufrió las vibraciones en el tren trasero que tuvo en Qatar, pero señala que la GP24 tiene más dificultades ahora en las carreras al sprint que en las principales de los domingos.

"Creo que ahora tenemos que entender por qué sufrimos mucho más cuando empujamos desde el principio [sprint] que cuando podemos ser suaves en las primeras vueltas [carrera larga]", dijo Martín, que es el piloto con más victorias los sábados, con 11, cuando se le preguntó por el 'chttering'.

"Así que al principio [de la carrera larga] fui suave, incluso si [había que empujar] en las primeras vueltas. Estaba muy relajado, y tan pronto como empecé a empujar tuve ese pensamiento en mi mente de que tal vez las vibraciones llegarían. Pero finalmente no lo hicieron. Ahora tenemos que comprobar los sábados, porque el sprint ahora es nuestro punto débil. Así que vamos a centrarnos en eso e intentar solucionarlo", finalizó.