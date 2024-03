Mir: "En la primera vuelta tienes que ser un poco listo y Morbidelli no lo fue"

El mallorquín cruzó la meta 12º en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, cediendo casi medio minuto respecto al ganador, el piloto de Pramac-Ducati Jorge Martín, nuevo líder del certamen.

Para Joan Mir la carrera se convirtió en un infierno debido a un toque con Franco Morbidelli. Aunque el actual momento de Honda no invita a grandes logros, el corredor español había introducido un cambio radican en al moto el sábado que esperaba poder seguir desarrollando y ver hasta dónde podía ayudarle.

Sin embargo, en la primera vuelta casi se va al suelo y la moto perdió su poder aerodinámico.

"Morbidelli ha decidido que la carrera se acababa en la curva ocho", se lamentó Mir al final del día. "Me ha roto todas las alas de la moto, sin excepción, además del colín", enumeró furioso un Mir que se quedó sin el paquete aerodinámico en su RC213V.

"En la primera vuelta tienes que estar un poco tranquilo y ser listo, y él no lo fue. Si no se hubiera caído, tendría que haber sido penalizado", arremetió contra Morbidelli, el piloto italiano que este año debuta con la Ducati pata negra de Pramac y que tras el toque se cayó, logrando levantar la moto y volviendo a carrera para acabar último a 52 segundos de su compañero de equipo.

Al final del día, Morbidelli no estuvo de acuerdo con Mir sobre una posible sanción: "Este tipo de acciones pueden suceder en una carrera, así que no hay nada de qué quejarse", replicó el italiano.

Mir explicó el sábado que los cambios introducidos en en la moto le permitían tener mejor ritmo y pilotar más fluido.

"Cada vez iba más rápido, adelantando a todos los que me venían por delante. Pero no pude adelantar normal sin las alas. Fue una pena, porque no me veo lejos del séptimo puesto. Hemos mejorado mucho desde el viernes, y la actitud dentro del garaje es muy buena", se felicitó.

"Estoy fuerte y me veo bien. Pero no importa lo que hagamos, falta agarre en la moto y la noto más pesada en la manejabilidad", indicó.

Mir destacó la gran carrera de Pedro Acosta

Campeón del mundo en 2020 con Suzuki siendo un piloto de segundo año, Mir destacó la carrera del debutante Pedro Acosta.

"Es una pasada poder hacer una carrera como la de Acosta, llegando desde atrás. Aquí ha demostrado que ha podido ir de menos a más. Ha demostrado que estará delante", vaticinó.

También opinó Mir sobre el accidente entre su compañero del año pasado, Marc Márquez, y Pecco Bagnaia.

"Sobre el accidente creo que nadie debería ser penalizado, pero está claro que el perjudicado fue Marc. Cuando alguien te adelanta y se va un poco largo tienes que pensar que va a volver", opinó el #36.