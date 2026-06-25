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Morbidelli: "No es nada extraño que los dos pilotos de Ducati sean españoles"

Después de confirmarse la renovación de Marc Márquez y el fichaje de Pedro Acosta por Ducati, en 2027 la casa italiana podría no tener corredores de esa nacionalidad en ninguna de sus seis motos.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La elección de pilotos por parte de Ducati para la temporada 2027 está siendo particularmente dura con los corredores italianos, que pueden quedar exentos de las tres alineaciones que dispondrán, en la parrilla de la clase reina, de las motos italianas.

Está ya confirmado que, junto al renovado Marc Márquez, en el equipo oficial estará Pedro Acosta, reuniéndose una alineación completamente española.

Lo mismo sucederá en el equipo Gresini Racing, donde el próximo año correrán Joan Mir y el debutante Daniel Holgado, que promocionará desde Moto2, en otra alineación de españoles.

En el equipo VR46 Racing, está ya asegurada la presencia de Fermín Aldeguer, piloto contratado de fábrica, que gozará de trato de corredor oficial en la escudería de Valentino Rossi, tras dos años en Gresini. En total, de momento, cinco pilotos españoles.

La única posibilidad de que un italiano pilote una de las motos de Bolonia es que, finalmente, VR46 acceda a albergar en su estructura a Nicolò Bulega, que es lo que quiere Ducati; o que sea Luca Marini quien acabe recabando en el equipo de Tavullia algo que, aseguran, no es lo que quiere el actual piloto de Honda.

Motorsport.com le preguntó a Franco Morbidelli, que en 2024 fue piloto contratado de Ducati en Pramac, y cumple su segunda temporada en el VR46 al manillar de una de las máquinas de Borgo Panigale, cuál era sus sentimientos al respecto.

"Son elecciones que Ducati hace en base, sobre todo, al rendimiento que han tenido los pilotos elegidos", explica el campeón del mundo de Moto2 de 2017.

"Seguramente, siendo la mejor fábrica pueden hacer este tipo de elección. En este momento parece que los pilotos españoles, sobre todo los dos que ha elegido Ducati, pero también en general, están siendo muy fuertes en el Mundial", apunta.

"En MotoGP, en Moto2, en Moto3, hay un montón de pilotos españoles delante. Por tanto no es una cosa extraña que los dos pilotos de una empresa italiana sean españoles. No es una rareza", quiso quitar hierro al hecho de que no haya italianos en Ducati el próximo año.

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Iannone, apuesta por Bezzecchi

También se pasó por la sala de entrevistas este jueves en Assen Andrea Iannone, ahora enfrascado en la Copa del Mundo Harley-Davidson Bagger, que afrontar su tercera cita de la temporada este fin de semana.

"Conozco cómo trabaja Gigi, él mira el rendimiento y los resultados en la pista", dijo el de Vasto cuando Motorsport.com le preguntó por ese giro en Ducati.

"En resumen, independientemente de la nacionalidad, que obviamente sí, por supuesto que es agradable tener un piloto italiano en una Ducati, pero durante muchos años solo tuvimos italianos, empezando por Dovi (Andrea Dovizioso) y yo. Al final, obviamente, las cosas pueden cambiar con el tiempo. Por supuesto, también lamento que Pecco (Bagnaia) ya no esté en Ducati, pero así es la vida. Después de tantos años, han logrado muchísimos objetivos. Podemos ver lo que se ha perdido, pero no se puede olvidar lo que han traído a casa, lo que han conseguido juntos. Una página preciosa en la historia para todos".

"Ahora Aprilia tendrá dos pilotos italianos, y es justo que las cosas vayan como deben. Les deseo lo mejor a ambos, por supuesto. Y si me preguntan cuál de los cuatro pilotos (los dos de Aprilia y dos dos de Ducati) me gusta más, sin duda 'Bez' es mi favorito".

Un Marco Bezzecchi, que se ha complicado el inicio de temporada impecable que había completado, y quizá el campeonato.

"Los campeonatos del mundo hasta que baja la última bander a cuadros. Nunca digas nunca. Es muy complicado, ¿verdad? Porque, ya saben, nada puede salir mal. No podemos saber qué pasa en la vida. Solo hay una cosa segura", zanjó el piloto que le dio la primera victoria a Ducati en la era Gigi Dall'Igna (Austria 2016), un hito que tampoco le valió, entonces, para asegurarse la renovación con la casa de Bolonia.

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