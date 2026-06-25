Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”
Marc Márquez celebra haber renovado con Ducati para los dos próximos años en MotoGP y habla sobre el fichaje de su nuevo compañero de equipo, Pedro Acosta.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
Marc Márquez ha sido uno de los grandes nombres de los últimos siete días en el Mundial de MotoGP. Primero, porque en Brno, una pista que se le debía complicar más que Balaton Park, donde arrasó, también ganó pese a ser un circuito con mayoría de curvas de derechas, lo que le metió de lleno en la pelea por el título ante la ausencia, en la jornada del domingo, de Marco Bezzecchi. Pero, tras ello, también ha sido el protagonista, directo o indirecto, de dos noticias claves en el futuro del campeonato.
Una vez firmado el llamado 'Pacto de la Concordia' entre el Mundial y los fábricantes, válido hasta 2031, se ha comenzado a desbloquear el mercado de fichajes para el próximo curso. El primer anuncio, apalabrado desde invierno, confirmó la renovación del vigente campeón del mundo por Ducati para las dos próximas temporadas, hasta 2028. Años en los que, además, tendrá un nuevo compañero de garaje, ya que también se confirmó el fichaje de Pedro Acosta por la escuadra oficial de Borgo Panigale, en sustitución de Pecco Bagnaia.
Márquez se presentó este jueves en Assen, para el Gran Premio de los Países Bajos, y sus primeras declaraciones, concedidas a DAZN, fueron para explicar su renovación por Ducati: "Estoy contento por la renovación con Ducati. Evidentemente, no fue fácil, sobre todo tomar mi decisión. Pero sí que me han ayudado muchísimo los avances de las últimas dos semanas, sobre todo de cara a verme mentalmente dos años más en MotoGP, 2027 y 2028. Espero y deseo que el físico me siga. Si me sigue, los disfrutaremos", dijo el multicampeón, dando a entender el papel que ha jugado su último contratiempo físico en el hombro a la hora de resolver su futuro.
El ilerdense también ha abordado la figura de Acosta, su nuevo compañero, aunque no quiso hablar mucho como respecto a Bagnaia: "Pedro es un piloto talentoso, muy rápido, joven, fresco físicamente... Creo que es un buen fichaje para Ducati, para todo el equipo. Pero no voy a entrar más en detalles, porque también respeto mucho a mi actual compañero, Pecco Bagnaia. Creo que merece ese respeto".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
En declaraciones a la web oficial de MotoGP, el #93 dio algunos detalles más de estos últimos movimientos: "Si he dado el paso de renovar, significa que en el plano mental me siento preparado y que en cuanto a condición física me siento cada vez mejor. Espero y deseo continuar con ese progreso, y disfrutar 2027 y 2028 junto al Ducati Lenovo Team".
"Para mí ha sido súper importante que, incluso cuando estaba lesionado, Ducati creyera en mí y empezara a proponer algunas cosas. Eso me dio mucha confianza porque, al final, es importante cuando no estás al mejor nivel, por más que ganara el campeonato el año pasado, que sigan creyendo en ti. Es súper importante para un piloto. Eso también ayuda a creer en mí mismo y a continuar mi progreso. Los pasos de la semana pasada [su victoria en Brno] también me ayudaron a tomar la decisión", siguió.
Sobre el 'Tiburón de Mazarrón', comentó: "Pedro es uno de los talentos más jóvenes, un piloto muy rápido. Es un muy buen movimiento de Ducati, pero no profundizaré más porque tendremos tiempo en invierno para hablar de ello, y especialmente porque tengo un enorme respeto por Pecco, que es mi compañero actual".
Y por último, cuestionado sobre qué esperar de él del fin de semana, en 'La Catedral', que se presupone aún más compleja que Brno desde su punto de vista, indicó: "Este será uno de, espero y deseo, los últimos circuitos en los que necesite sobrevivir. Luego, a partir de Sachsenring, intentaré dar algunos buenos pasos".
"Pero, sí, Assen, incluso cuando he estado totalmente en forma, ha sido un circuito en el que he sufrido un poco. Veremos. Empezaremos desde los Libres 1 y, paso a paso, entenderemos hasta dónde podemos llegar. Por supuesto, cuando ganas dos carreras seguidas, la motivación aumenta, pero ahora es momento de seguir pensando más de lo habitual. Así que esto me ayudará", cerró.
Tras ello, Márquez participó en la rueda de prensa previa en Assen, junto a Acosta y Bagnaia, en la que también habló de su renovación: "Renovar es lo que deseaba. Obviamente, el invierno no ha sido fácil después de la lesión de Indonesia. Pero Ducati ha creído en mí, dándome el tiempo y la confianza necesaria y pensando que soy capaz de ganar. Pero cuando estás en un proceso de rehabilitación, siempre digo que es mejor no tomar una decisión sobre mi futuro. Y ellos me han dado el tiempo. Mentalmente, también estoy preparado".
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Pirelli
"Mi objetivo más ambicioso para el futuro será disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera. Porque a veces hay algunos atletas que terminan su carrera odiando su deporte, porque normalmente en los últimos años puedes sufrir lesiones, presión, peores resultados... Pero lo que yo quiero hacer es tratar de disfrutar de los últimos años de mi carrera profesional. No sé si será el último contrato o no, pero quiero guardar un buen recuerdo, no sufriendo".
Cuestionado sobre si Ducati ha sido su única opción, Márquez dijo: "Como siempre en mi carrera deportiva, cuando me siento bien en un sitio, y siento respeto, y los resultados van llegando, pues esa es siempre mi primera elección. No me gusta hablar con otras marcas. Así que sí, Ducati siempre ha sido mi primera opción. Empezamos a hablar, paso a paso, después de finalizar la temporada, y paramos porque necesitaba saber cómo estaría mi hombro derecho. Cuando lo comprobé, tomé la decisión. Paso a paso, alcanzaré un nivel aceptable, eso es lo único que pido. La verdad es que tenía miedo antes de la última cirugía, porque siempre pierdes algo de porcentaje de funcionalidad".
Además, el de Cervera también habló del test que disputó en Brno con las MotoGP de 850cc y los neumáticos Pirelli de 2027: "La primera impresión siempre es una primera impresión. Es mucho trabajo para los equipos, tienes que cuidar mucho los elementos que llegan al campeonato. Pero fue un punto de inicio, que no estuvo mal".
Sobre el fin de semana de Assen, comentó: "Si gano aquí el domingo, eso significará... Ya el año pasado no fui el más rápido, aunque fuera capaz de ganar. Este año cabe esperar que vaya a sufrir un poquito más, pero día a día. Brno me demostró que necesitamos pilotar día a día, sin objetivos".
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