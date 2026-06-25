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Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

Pedro Acosta llegará la próxima temporada al garaje de Ducati junto a Marc Márquez, en la que será, seguramente, una rivalidad que dará muchas alegrías a los aficionados del motociclismo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Este miércoles Ducati pudo anunciar, por fin, el fichaje de Pedro Acosta para 2027, reuniendo bajo un mismo paraguas al joven corredor murciano con todo un nueve veces campeón del mundo, Marc Márquez, que pudo confirmar el martes su renovación hasta final de 2028.

"Creo que ha sido el secreto peor guardado de todo el paddock", bromeó Acosta este jueves en la previa del GP de los Países Bajos. "Es el desafío más importante de mi vida, así que estoy muy contento", añadió.

Acosta tenía ofertas de todas las fábricas, incluso las que ahora presumen de fichar solo pilotos italianos, pero el corredor de KTM se decantó por Ducati y, como él mismo ha dejado entrever, uno de los motivos era porque allí esta Márquez, siete veces campeón de MotoGP.

"No sé que pasará el próximo año con el nuevo reglamento, pero junto a mi grupo de management tratamos de buscar el caballo ganador y, creo que nos ha salido bien. Ya veremos", valoró.

No son pocos los que piensan que Acosta ha elegido meterse en la boca del lobo, en un box donde está un piloto que, históricamente, ha destruido a todos sus compañeros de equipo, desde Dani Pedrosa hasta Pecco Bagnaia.

"Lo veo al revés, creo que es lo mejor que me puede pasar. Voy a estar con un compañero que tiene mucha experiencia y en una categoría 'nueva' (por todos los cambios que llegan en 2027) y eso me puede ayudar a mejorar como piloto. Tampoco me hubiera quedado muchas oportunidades de compartir box con Marc en el futuro", debido a la edad del catalán.

"No hace falta ir a cenar juntos"

Faltan meses aún para que Acosta llegue al garaje de Ducati y, desde fuera, se está ya construyendo el relato de una gran rivalidad entre ambos, una rivalidad que de momento no existe, es más artificial que natural.

"La relación es natural y profesional, no hace falta darse abrazos ni ir a cenar juntos. Una rivalidad, como dijo Marc hace tiempo, se forja cuando estás luchando por un campeonato, no por estar en el mismo garaje. Por ahora, rivalidad no hay", dijo.

Aunque el anuncio no ha sido oficial hasta ahora, el acuerdo entre Ducati y Acosta se alcanzó el pasado mes de febrero en Sepang, lo que ha permitido al murciano afrontar la temporada con la calma con la que se le está viendo ahora.

"No creo que tenga que ver", dijo Acosta. "He confiado siempre en Albert (Valera, su representante) y mi grupo de management porque siempre me han llevado, más o menos, donde he querido. También me hacía falta un poco más para que los equipos se fijaran en mi, ser un piloto que estuviera más delante con más consistencia, que es lo que te convierte en un piloto que puede llegar a luchar por un campeonato. Teníamos una idea muy clara y la hemos llevado adelante", dijo antes de rematar: "Creo que ha sido la decisión más clara que he tenido nunca".

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