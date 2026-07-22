Miller explica el problema que le hizo perder cuatro posiciones en dos vueltas en Sachsenring

Jack Miller vivió dos carreras en una en Sachsenring. Décimo al inicio de la prueba larga del domingo, el australiano ganó dos posiciones tras las caídas de Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, y permaneció durante mucho tiempo en un sólido octavo lugar, antes de tener que renunciar a ese puesto en las cinco últimas vueltas, con una sorprendente caída de rendimiento.

Luca Marini, Enea Bastianini y Brad Binder le adelantaron en una vuelta, y Diogo Moreira también le rebasó en el giro siguiente. "Jack era realmente rápido e iba realmente bien", comentó Marini. "No sé qué le pasó. Parece que tuvo un problema porque se volvió muy lento, de una vuelta a otra. Pasó a una situación totalmente diferente, así que no sé qué ocurrió".

En realidad, el corredor de Townsville no tuvo el menor problema mecánico, sino simplemente una degradación excesiva de sus neumáticos. El piloto de Pramac pasó a un mapa motor con mucha menos potencia para preservar sus gomas, y vio la bandera a cuadros en duodécima posición, lejos de la séptima plaza de Fabio Quartararo, al que seguía al inicio de la carrera.

"Estuvo bien hasta aproximadamente cinco vueltas del final, luego las ruedas se vinieron abajo, ¡literalmente!", explicó Miller. "Me sentía bien detrás de Fabio Quartararo, él aceleraba un poco mejor que yo en las curvas de derechas, la 1, la 3 y el cambio de dirección saliendo de la cuesta. Hacía un poco el yo-yo con él, atacaba en otras zonas, pero estaba intentando ahorrar neumáticos".

"Y a tres vueltas del final, cambié de mapa porque realmente empezaba a sufrir, ya no tenía potencia. Era necesario para llegar a la meta. Tenía que exigir un poco más al neumático para hacer el mismo tiempo".

Jack Miller Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"El último mapa motor no era ideal", reconoció el oceánico, obligado no obstante a mantenerlo: "Me sentía bastante bien hasta entonces, pero ya no tenía neumático. Si no, habría vuelto al mapa anterior, pero sentía que era necesario porque empezaba a patinar un poco en la recta. Es demasiado pronto para decir si fallamos en los cálculos, no quiero decir algo erróneo sin tener toda la información".

Miller había empezado muy bien el fin de semana, marcando el quinto tiempo de la Práctica del viernes, lo que le convirtió en el único piloto de Yamaha clasificado directamente para la Q2. Ya el sábado, Quartararo recuperó su ventaja habitual en las filas de Iwata después de haber vuelto a una configuración familiar.

El australiano buscó, en vano, ganar adherencia durante todo el fin de semana, pero sigue animado por sus prestaciones: "No hicimos cambios drásticos en la moto [después de la sprint], pero quería un poco más de agarre. Pero la moto era bastante competitiva".

"Fue competitiva durante 24 vueltas, así que sí, la progresión está ahí, nos estamos acercando. Espero que los chicos puedan encontrar cosas durante estas tres semanas, para que encontremos cosas en la segunda mitad de la temporada", cerró antes de irse ya de vacaciones.