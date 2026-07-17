Marini explica por qué Yamaha ganó a Honda la "copa japonesa" en Alemania

Por tercera vez esta temporada, después de Le Mans y Assen, Yamaha batió a Honda en el Gran Premio de Alemania. En total, los dos equipos de la marca de los diapasones sumaron 17 puntos, frente a 13 para la casa del ala dorada.

Sin embargo, el sábado, Luca Marini todavía consideraba que Honda podía quedar por delante de la otra marca japonesa de MotoGP, y ello pese a la excelente actuación de Fabio Quartararo en la clasificación, que ya había sido el principal activo de Yamaha en Francia y en Países Bajos.

Además del francés, que logró una plaza en la segunda fila de la parrilla de salida (sexto), los de Iwata pudieron contar en Sachsenring con Jack Miller, que también se metió en la Q2, un hecho que se ha vuelto raro para las M1. Marini era el mejor representante de HRC en la parrilla, pero si pudo estar en la cuarta fila (12º) fue únicamente por la baja de Marco Bezzecchi: en condiciones normales, ninguna Honda superó la Q1, algo que aún no había ocurrido este año.

A continuación, Yamaha volvió a imponerse en el duelo en la sprint, gracias a Fabio Quartararo, que sumó el punto de la novena plaza por delante de Diogo Moreira y Luca Marini.

"Creo que si pudiéramos salir desde la misma posición que Fabio, podríamos ser mejores que Yamaha y terminar delante de ellos", estimaba, no obstante, Marini después de la carrera corta. "El problema es que Fabio hizo una vuelta increíble en la clasificación y eso marca la diferencia en un circuito que es corto, en particular en la carrera sprint, pero más aún en un circuito en el que es difícil adelantar. Creo que seguimos por delante de Yamaha, somos más fuertes, pero la clasificación no es nuestro punto fuerte actualmente".

Luca Marini, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El hermano de Valentino Rossi, sin embargo, revisó su estimación el domingo. Como muchos, tuvo que lidiar con una gestión de neumáticos muy delicada, solo que tuvo la sensación de que su RC213V la sufría más que otras.

"Al final, siempre tenemos las peores condiciones del fin de semana en la carrera del domingo, porque salimos después de la carrera de Moto2, hace calor y tenemos el neumático medio trasero, así que siempre tenemos un poco menos de agarre. Pero creo que es igual para todo el mundo, así que simplemente hay que lidiar con ello".

"En esta pista, en particular, no afectaba solo a la parte trasera, sino también a la delantera. Así que había mucho subviraje y movimientos delante, de modo que no era fácil girar en las curvas. Intentamos mejorar la parte delantera, pero no podemos hacer más que eso por el momento", lamentaba el #10.

"¡Giran, giran!"

Al término de las 30 vueltas de la carrera larga, Yamaha se mantuvo por delante de Honda, con Quartararo séptimo y Marini octavo. Este último se encontró detrás de Jack Miller y del campeón del mundo de 2021 durante buena parte de la prueba, antes del repentino cambio de ritmo del australiano a cinco vueltas del final. Y Marini asegura que no se sintió bloqueado por las Yamaha, más lentas que su Honda. Incluso considera que fue la marca de los diapasones la que finalmente tuvo ventaja en este circuito.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sinceramente, Jack fue muy rápido, muy fuerte. En cambio, después, no sé qué le pasó. Parece que tuvo un problema porque fue muy lento de una vuelta a otra. Fue un ritmo completamente diferente, así que no sé qué ocurrió", se extrañó primero, sin saber que el de Towsville tuvo que reducir la potencia de su M1.

"Aparte de eso, sinceramente, las Yamaha giran mucho. Giran mucho en las curvas, ¡giran, giran!, mientras que para nosotros no es fácil actualmente. Nos cuesta un poco más", explicó Marini.

"En esta pista, el giro es muy importante, así que al final las Yamaha fueron un poco más competitivas que nosotros durante todo el fin de semana y perdimos la copa japonesa. ¡Es un punto para ellos! Pero volveremos a intentarlo en Silverstone".

En el campeonato, Luca Marini sigue siendo, pese a todo, el mejor situado de los pilotos que compiten con una de las motos asiáticas. Aprovechando la ausencia de Fermín Aldeguer, este gran premio le vio entrar en el Top 10 de la clasificación general. Se lo debe en gran medida a su regularidad, ya que es el único que ha estado en los puntos en cada carrera dominical esta temporada. Cuenta con 24 unidades de ventaja sobre el mejor representante de Yamaha, que es Fabio Quartararo, 14º.