Viñales: "Está claro que Martín no llevaba el mejor neumático de la parrilla"

El corredor de Aprilia completó una gran carrera y, sobre todo, en la segunda parte, logrando rodar igual que los primeros hasta remontar cinco posiciones y cruzar la meta cuarto a solo 80 milésimas del podio, que cerró Luca Marini.

"Todo esto está muy bien, pero quiero ganar, quiero ganar una carrera", soltó con cierta frustración Maverick Viñales al final del día.

"No tengo mucho que decir, o más que decir, cuando puedo pilotar da igual la moto que sea, hago cosas así", explicó.

"La clave y lo que tiene que mejorar Aprilia es la clasificación del sábado a una vuelta y las salidas. He hecho una lista este fin de semana con las cosas que me gustaría mejorar. La número uno es la salida. La dos, es entender el balance de la moto, la posición en curva, y la tercera un poco más de potencia, el resto de la moto a mi me encanta", añadió.

Lógicamente, se le pidió a Maverick que nos ilustrara con el significado del 'balance' de la moto.

"Hay veces que no consigo tener el suficiente agarre delante y tengo mucho más atrás, y no giro. Y luego haces el ataque al tiempo y va peor. Pero una vez identificado todo esto, podemos cambiar un poco la moto y las cosas irán a mejor", valoró.

Pese a la frustración de no encontrar una victoria muy deseada, Maverick negó falta de motivación.

"Yo siempre salgo muy motivado, incluso en Sepang que acabé el 11º no me quitó motivación, porque encontré respuesta y un camino en el que trabajar, eso te hace estar tranquilo y saber que en la próxima carrera llegarán las soluciones".

"Hay que seguir así, porque es la forma de crecer. Hace tres años Aprilia hizo solo un podio, el año pasado Aleix tuvo la oportunidad de estar ahí, este año hemos estado en muchas ocasiones para ganar y me he caído o me han tocado, es ir creciendo. Ducati lleva siete años y Aprilia tres, hay que seguir creciendo y, sobre todo, que todos vayamos a una y apostemos a tope. Yo, de verdad, siento la confianza para hacerlo".

Mientras Aleix Espargaró aseguraba que los neumáticos Michelin no están a la altura del campeonato, Marc Márquez decía lo contrario, que son tan buenos que cuando sale uno un poco malo se nota mucho.

"Estoy en la opinión de que cada año hacemos el récord de la pista en todos los circuitos, eso quiere decir que vamos evolucionando. A veces tienes un neumático recalentado y no funciona, pero eso es trabajo del equipo, identificar los que no van bien para usarlos durante los entrenamientos. Luego está si te toca en carrera una goma que no va, pero eso puede pasar a cualquiera. Hoy está claro que Jorge no llevaba el mejor neumático de la parrilla, es lo que hay. No puedes hacer nada", aunque lo critico era jugarse el campeonato. "Hay muchas variables que te pueden tocar, no solo los neumáticos, los frenos, las suspensiones, esto es un mundo", zanjó el chico de la Costa Brava.