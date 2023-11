Bagnaia: "El problema de ayer no era la moto; hoy le pasó a Martín"

Fiel a su estrategia de concentrar todo su potencial en la carrera larga, Pecco Bagnaia salió como un disparo y se puso al frente del pelotón ya en la primera curva, y allí se mantuvo hasta que emergió la mejor versión de Fabio Di Giannantonio, a dos vueltas del final, para superarle y ganar su primera prueba en la categoría de las motos pesadas. Este resultado, combinado con la décima plaza de Martín, deja el Mundial muy de cara para el actual campeón, que ya tendrá el alirón el sábado que viene, en la sprint de Valencia. El turinés revalidará el título si se impone en la prueba corta y su rival directo no cruza la meta entre los tres primeros.

Los dos únicos candidatos que quedan en la gresca por la corona se intercambiaron los papeles este domingo. Si en la jornada anterior fue Bagnaia quien no se encontró nada a gusto por una goma trasera cuyo rendimiento no le permitió extraer todo el potencial de su moto, Jorge Martín fue quien sufrió ese mismo problema el domingo.

"La mentalidad era la de salir a ganar y [con] el ritmo era el que esperaba tener ayer. Lo intenté todo. El único error que cometí fue meterme a rebufo de Diggia en aquella frenada que podía haber acabado en desastre", resumió Bagnaia, en referencia a la maniobra de la penúltima vuelta, en la que a punto estuvo de llevarse puesto a Di Giannantonio, y que habría echado a perder una jornada casi perfecta.

"El problema que tuve ayer no era la moto, así que para la carrera no cambiamos nada. Es muy extraño lo que pasó ayer; no me lo esperaba, porque todo iba perfecto hasta ayer por la tarde. No funcionaba nada, no podía frenar. Hoy fue todo muy distinto, la goma fue muy bien. Hoy le ha pasado a Jorge", añadió el corredor del equipo oficial de Ducati, que es consciente de sus posibilidades de proclamarse campeón el próximo sábado, en la misma medida que entiende que las probabilidades de lograrlo aumentan exponencialmente el domingo.

“Si soy campeón el sábado, no correré el domingo”, bromeó el #01, antes de remachar: “Seguramente, por cómo están yendo las sprint Jorge irá muy rápido el sábado. Estamos trabajando muy bien; ahora solo tenemos que terminarlo".