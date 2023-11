Victoria de Di Giannantonio, por delante de Bagnaia, en la peor carrera de Martín

Losail.- En la misma salida se vio que era el día de Pecco Bagnaia, que pasó del cuarto al primer puesto sin despeinarse, y que no era la noche de Jorge Martín, que perdió el control de su moto, que se cruzó en medio de la parrilla y casi le tira. El español enderezó la Desmosedici GP23 del equipo Pramac, pero cuando pudo darle al gas ya estaba engullido por el pelotón, octavo. El resto de la carrera fue una lucha entre Pecco y Fabio Di Giannantonio, que se puso a su rueda y le acabó adelantando a falta de cuatro vueltas para el final, y el sufrimiento de un Martín cuya moto no corría, perdiendo en algunas vueltas más de un segundo y medio respecto a la cabeza. Como un gotero, el español fue perdiendo posiciones, desdibujado e irreconocible respecto al piloto que 24 horas antes había arrasado en la sprint, hasta cruzar la meta 10º perdiendo 14 puntos y colocándose ahora a 21 del líder, Bagnaia, que ahora lo tiene todo de cara en el último fin de semana del año, el próximo en Valencia, para reeditar el título de campeón del mundo.

Lucha por el título al margen, el gran protagonista de la noche no fue otro que Di Giannantonio. Sin contrato y sin moto para el próximo año, el romano logró su primera victoria en la clase reina, remotando en carrera y llegando hasta la moto de Bagnaia, al que respetó pero no tanto como para no intentar pasarle. Una victoria que recuerda, y mucho, a la de Toni Elías en 2006, con una Honda Gresini, cuando venció en Estoril a Valentino Rossi, el líder del Mundial, y le restó los 5 puntos que, precisamente, convirtieron aquel año a Nicky Hayden en campeón dell mundo de MotoGP en Valencia, donde el próximo fin de semana se decide el título.

Tercero en la meta fue Luca Marini, completando un fin de semana muy sólido y superando a Maveric Viñales, que escaló hasta la cuatra posición, por delante de Brad Binder y Alex Márquez. Fabio Quartararo fue séptimo con una Yamaha rápida en este circuito y con un Enea Bastianini que saliendo muy atrás acabó remontando muchas posiciones, pasando a Jack Miller en la última vuelta.

Martín acabó 10º, superado, desorientado, sin control sobre la moto... la del madrileño fue su peor carrera del año y, muy posiblemente, el cierre hacia un título que en la sprint de ayer se había aplanado y que este domingo se le ha escapado como la arena entre los dedos de las manos. Al final de la carrera, el español explicó que desde la salida, cuando perdió el control de la moto, ya vio que los neumáticos eran defectuosos y que iba a ser imposible competir con ellos, igual que le pasó el viernes en los entrenamientos y a Pecco el sábado en la sprint.

Marc Márquez, que llegó a estar en el grupo de cabeza, acabó 11º, superando a Johann Zarco, que ayudó en lo que pudo a su compañero Martín, y Marco Bezzecchi, que solo pudo ser 13º. La otra Honda oficial, la de Joan Mir, cruzó la meta 14º, por delante de Agusto Fernández, que volvió a puntuar.

Clasificación carrera de MotoGP del Gran Premio de Qatar 2023: