La miseria que sintió Pecco Bagnaia durante la prueba al sprint en Losail fue relativamente soportable si tenemos en cuenta la frustración con la que Jorge Martín tuvo que afrontar la carrera larga, al día siguiente. El foco de los problemas de ambos fue el mismo, pero las consecuencias, bien distintas. A los dos les tocó una goma trasera sin agarre, pero los siete puntos que el aspirante le recuperó el sábado al actual campeón se quedaron en nada al compararlos con los 14 que perdió el domingo.

Ya desde el momento de la arrancada se pudo comprobar que el compuesto trasero de la Ducati de Martín no giraba redondo, dado que el madrileño se quedó clavado, derrapando, circunstancia que le dejó embotellado entre el pelotón. A partir de entonces, el piloto de la escudería Pramac se dio un par de vueltas para recomponerse del susto, antes de intentar ir al ataque. Un planteamiento muy adecuado de no ser porque esta vez no tenía las herramientas para llevarlo a cabo, exactamente igual que le ocurrió a Bagnaia el sábado, cuando finalizó el quinto, y también muy mosqueado con Michelin, el suministrador de neumáticos del Mundial de MotoGP.

"Que la goma empiece a derrapar en la salida significa que no tiene agarre, y eso pasa cuando el neumático tiene 30 vueltas. Ha sido una vergüenza el tener que pilotar así; me sentí muy frustrado y al final iba incluso riéndome. No fue culpa mía y lo demostré ayer. Hoy fui un segundo y medio más lento por culpa de una goma que no funcionaba. Pues eso; una vergüenza", resumió Martín, que en ningún caso se sintió derrotado por un rival, sino por un condicionante externo ajeno a él.

"Me frustra mucho la situación, pero me hubiese frustrado más que me hubiesen ganado en pista. Y esta vez no fue así. Otra vez me han ganado fuera de ella. No sé muy bien qué decir. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida el Mundial de MotoGP por una goma que no funciona. Y qué casualidad que solo le haya tocado a uno de los dos contendientes al título. El resto de pilotos fueron bastante bien", insinuó el #89, que instó a Michelin a investigar el motivo de esa falta de regularidad en el rendimiento de sus compuestos.

"Ni ellos entienden por qué pasa, pero pasa. No digo que sea a propósito, y espero que no fuera a propósito. Me gustaría que esta situación mejorara para que no le pasara a nadie", argumentó el aspirante, que no piensa tirar la toalla antes de tiempo, pero que es consciente de lo difícil que tiene ese ansiado título. "Voy a intentarlo hasta el final, pero no llegaría en esta situación a Valencia de no ser por esta goma", remachó Martín.