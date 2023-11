Márquez: "No he querido atacar a Martín, puede necesitar esos puntos"

Penúltima carrera de Marc Márquez con la Honda, un fin de semana que el español no catalogó de desastre, pese a que al final solo pudo ser undécimo en la meta de Losail.

"Ha sido un fin de semana mejor de lo esperado, lo hemos ido salvando, pero lógicamente en carrera, tanto en la sprint como este domingo el ritmo te pone en tu sitio, y no hemos tenido ritmo. Es verdad que no he podido pilotar bien este domingo, no estaba del todo fino. Si bien el sábado me encontraba fuerte, hoy no ha sido el caso y esto ha hecho que mi carrera fuera más calmada. No hubiera cambiado tampoco mucho la posición, así que he ido a acabar la carrera para preparar el próximo fin de semana", fue el resumen de Marc.

Márquez se pasó gran parte de la carrera detrás de Jorge Martín, por el que apostó durante muchos fines de semana para el título, pero que este domingo se vio comprometido por una goma defectuosa.

"He hecho toda la carrera detrás de Martín. Al principio he visto que tiraba fuerte y estábamos cogiendo un poco al grupo, pero luego he visto que empezaba a perder bastante acelerando comparado con las otras Ducati. Estaba sufriendo en la salida de las curvas, no sé que le ha pasado, pero si pierdes ahí es falta de tracción, no tenía su velocidad habitual. No he querido entrar en batalla con él al final, no me cambiaba la vida y a él le puede ir de esos pocos puntos", explicó.

Martín dijo que los neumáticos no funcionaron y otros pilotos, que Michelin no está a la altura del campeonato de MotoGP.

"No voy a entrar ni a puntualizar ni decir lo qué ha pasado, no lo sé, no sé qué presión llevaba, pero para mi los neumáticos sí están a la altura, un día te puede tocar, a uno o a otro. Pero para mi los neumáticos van demasiado bien y cuando sale uno un poquito peor, se nota mucho. Ese es el problema. Si todos fueran un poco peor, no lo notaríamos", ilustró.

"Cuando me ha pasado y me he pegado a él ya he visto que Jorge no tenía el ritmo, le han pasado muchos pilotos, he hecho un intento y tampoco me podía ir, así que he decidido quedarme detrás, tenía a Johann Zarco ayudándole, normal, es su compañero de equipo. Ya he visto que con la carrera que ha tenido no era capa de concentrarse y el problema va a más".

Dentro de cinco días empieza el último gran premio de Márquez con Honda tras más de una década, un momento emotivo, especial.

"Lo voy a afrontar intentando controlar los compromisos, porque ye he visto los horarios que me han pasado y parece que no entiendan que estoy compitiendo. Está muy bien que haya muchos compromisos, pero lo que yo quiero es acabar bien en pista y como he hecho en Qatar, darlo todo y más en un circuito como Valencia que me gusta".

La victoria en Qatar, por cierto, la logró la moto de Fabio Di Giannantonio, el asiento de Marc el año próximo.

"Le felicito, está sacando lo mejor de sí cuando más lo necesita, tiene talento pero ha pasado muchas veces en el Mundial, a veces es mejor estar en el sitio adecuado en el momento preciso, que tener talento", zanjó el de Cervera.