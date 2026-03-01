Viñales: "No creo que el problema sea mío"
Inesperado y sorprendente arranque de temporada el de un Maverick Viñales que aspira a liderar el proyecto KTM y que este domingo, en Tailandia, se dio de bruces con una realidad muy diferente.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- Maverick Viñales se ha preparado de forma intensa durante todo el invierno para convertirse, esta temporada, en el faro del proyecto KTM en MotoGP, incluso por delante de un Pedro Acosta que a final de temporada pondrá rumbo a Ducati.
Sin embargo, y tras unos test decentes en Sepang, el catalán empezó una deriva negativa tanto en los ensayos de pretemporada de Buriram, como en el primer gran premio del curso, también en Tailandia.
Al final del día, Maverick solo pudo ser decimosexto, incluso por detrás de las Yamaha oficiales, un resultado que nadie podía imaginar y menos cuando Jorge Lorenzo, su nuevo coach, aseguraba que el de Girona es el piloto con más talento de la parrilla, más que Acosta, segundo hoy, ganador ayer y primer líder del Mundial.
"He perdido un segundo por vuelta de ritmo respecto del test", explico Maverick al final del día.
"He probado cinco motos distintas, pero con todas pierdo agarre delante. Mi sensación era como si fuera con gomas usadas desde el primer momento. Las sensaciones han ido a peor", continuó el de Tech3 KTM.
"Los datos indican que Pedro tiene mucho más agarre delante", expuso.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Viñales, que salía 17º en parrilla, cayó a la 21ª posición, solo por delante de Michele Pirro, y ahí hizo toda la carrera, hasta que las caídas y abandonos le permitieron progresar y, a última hora, adelantar a los Pramac, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu.
"No hago ninguna curva igual. La telemetría demuestra que freno en el mismo punto; una vez me voy casi a la tierra, y a la siguiente paro la moto. En la carrera me he salido siete veces. He perdido ocho segundos", seguía lamentándose.
Desde el equipo Tech3 se quejaron del poco performance de sus motos este fin de semana, respecto a las oficiales.
"No hay que apretar a nadie, todo el mundo da lo mejor de sí. Simplemente yo trato de transmitir la información lo mejor que pueda", trató de apaciguar.
Sin embargo, el corredor español no considera que esté haciendo nada mal.
"No creo que el problema sea mío; yo sigo igual, intento trabajar y dar el máximo. Claramente no tengo agarre delante. Llevo cinco días diciendo que la moto patina de delante", zanjó.
