La unión entre Maverick Viñales y Jorge Lorenzo se ha convertido en uno de los atractivos de la temporada MotoGP que ha arrancado este martes en Sepang, con la primera jornada de test oficial, en la que el piloto de KTM ha marcado el tercer mejor tiempo y ha admitido que el trabajo junto a su nuevo 'coach' le ha venido de perlas.

Lorenzo se retiró como piloto en activo en 2019, pese a que tenia un año más de contrato con Honda, su último equipo. Desde entonces, al tres veces campeón de MotoGP y cinco del mundo, se le ha podido ver más, en sus redes sociales, visitando restaurantes y hoteles de lujo, y al volante de coches super deportivos, que trabajando. Por más que en los últimos años ha compaginado su faceta de comentador en televisión con la de productor de un podcast.

Joven, soltero y multimillonario, el fuego y la pasión por las carreras le ha jugado una mala pasada al mallorquín, que sintió la llamada de las carreras en una asociación con Viñales de la que muchos se rieron al principio.

Incluso Marc Márquez, cuando le preguntaron por ella en la presentación de Ducati, la catalogó de experimento: "Veremos cómo sale ese experimento. Pero es muy interesante lo que están haciendo Maverick y Jorge", admitió Marc, incluyendo al de KTM en la lista de rivales por el título de este año.

Jorge Lorenzo, Maverick Viñales

Sin embargo, Lorenzo tiene una mentalidad y una fuerza mental imbatibles y desde ya hace muchos meses se le metió en la cabeza que Viñales solo necesitaba un poco de ayuda, y él mismo podía ser la solución para que el catalán, uno de los pilotos con más talento natural de MotoGP, pueda traducir sus posibilidades en victorias y, por qué no, el título Mundial.

Tras hablarlo en alguna ocasión previa, finalmente Maverick y Lorenzo unieron sus caminos en noviembre del año pasado, y antes de navidades empezaron a trabajar: el físico, la mente, moto de tierra, de circuito, los famosos 'ochos' y, sobre todo, meditación, fuerza mental y persistencia.

Lorenzo convirtió el proceso en un 'Gran Hermano' en el que se les podía ver a las 7 de la mañana empezando la larga jornada de trabajo, en el gym, el circuito o la sauna, pero siempre con una cámara como testigo.

Al principio la relación creó dudas, pero poco a poco se está consolidando y parece que el proyecto empieza a dar frutos. "Las condiciones de entrenamiento con Lorenzo este invierno han sido tan duras, que cuando salí hoy con la MotoGP todo era fantástico", aseguró Maverick este martes, cuando todos los pilotos se quejaban de las condiciones de la pista.

Lorenzo lo apuesta todo por Mack

Ya hace tiempo, Lorenzo aseguró en una conversación con Motorsport.com que "Maverick tiene más talento y velocidad que Acosta", una opinión que el mallorquín ha ido repitiendo, y que le ha llevado incluso a hacer una apuesta con su antiguo mánager, que ahora lo es de Pedro, Albert Valera.

En uno de los vídeos subidos por Lorenzo a sus redes sociales, se puede ver a tricampeón lanzar un desafio a Valera en forma de apuesta. Jugándose una cena en cada uno de los grandes premios de este año a que Viñales acabará por delante de Acosta (ver el vídeo aquí abajo).

"Cena a full en cada gran premio", le dice el ex piloto al agente. "Si gana Maverick, pago yo la cena. Si gana Pedro, pagas tu la cena" responde Valera. "Puedo invitar a quiera y bebo vino", advierte el mánager, conocedor de la dificultad del tricampeonísimo para sacar algo del bolsillo que no sea un pañuelo. "Yo puedo invitar a mucha gente", le devuelve la 'amenaza' el #99.

Broma o no, lo veremos durante la temporada, el desafío de Lorenzo apostando una cena en cada gran premio a que Maverick estará por delante de Pedro en la meta, demuestra claramente que el mallorquín tiene un fe ciega en el corredor catalán y, sobre todo, en el método y su enorme experiencia acumulada durante 18 temporadas en el Mundial, las doce últimas en la clase reina, embolsándose un total de 68 victorias, 47 en MotoGP; 152 podios, los títulos de campeón del mundo de 250cc (2006 y 2007) y las tres coronas de la máxima categoría (2010, 2012 y 2015).