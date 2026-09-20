Pedro Acosta logra su primera victoria en MotoGP en su 56º gran premio
El piloto de KTM logró su primera victoria en MotoGP este domingo en Austria, en su salida 56 y en su tercer año en la categoría reina. El de Murcia acumulaba 15 podios hasta ahora.
Pedro Acosta celebra la victoria en el Red Bull Ring
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La calidad y talento de Pedro Acosta está fuera de toda duda, sin embargo la falta de prestaciones de la KTM desde que debutó en MotoGP el piloto español, hace tres temporadas, le habían, seguramente, impedido luchar por una victoria que ha costado mucho en llegar, más de la cuenta, 56 grandes premios, pero que este domingo, en el circuito de casa de KTM, el del Puerto de Mazarrón logró ver antes que nadie la bandera a cuadros un domingo.
Acosta debutó en MotoGP en 2024, con GasGas Tech3, el equipo satélite de KTM, logrando en su primer año ya dar fogonazos de su calidad y subiendo hasta cinco veces al podio, pero sin lograr la victoria.
Algo similar le pasado el año pasado, ya en el equipo oficial KTM, con una moto aún peor que la del año anterior comparado con sus rivales. En 2025 Pedro subió otra vez cinco veces al podio, mientras que este año, en las primeras 14 carreras acumulaba ya cinco podios, en total 15 cajones, ocho como segundo y siete como tercero.
Las anteriores veces que Acosta estuvo más cerca de la victoria, fue en Austin e Indonesia 2024; Hungría, Indonesia y Malasia el pasado año; y en Tailandia, la primera carrera de este año, Hungría y Aragón este curso, ocho segundos puestos que le dejaron con la miel en los labios y que le convertían en el piloto con más podios logrados en MotoGP sin conseguir la victoria.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pero este domingo el de Murcia logró poner fin a una pesadilla, y lo hizo, nada menos que en el Red Bull Ring, la casa de KTM y ante los fans de la marca naranja. Para Acosta, la victoria de hoy es la primera en MotoGP, pero la 17ª en el Mundial, tras ganar seis en Moto3 y once en Moto2, donde ganó, además, los títulos de campeón.
Para Acosta ganar este año era vital, tanto para su paz mental, como para ofrecerle a KTM el constructor que le ha acompañado durante toda su carrera, un triunfo antes de ir a Ducati la próxima temporada, donde el marciano espera tener una relación mucho más fluida con la victoria, pese a que llegará a un box donde su compañero, Marc Márquez, es quien más ha ganado en MotoGP.
Para KTM la victoria este domingo de Acosta es el fin de una travesía en el desierto considerable, ya que el último triunfo en MotoGP no se producía desde el GP de Tailandia de 2022, hace nada más y nada menos que 1450 días, cuando Miguel Oliveira cruzaba primero la meta en una carrera celebrada en condiciones de mojado.
Acosta es el 17º piloto español que gana una carrera en la clase reina, después de que el pasado año se estrenaran Alex Márquez, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández.
Comparte o guarda este artículo
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Austria en el Red Bull Ring
Acosta: "Iba pensando en no liarla otra vez; este triunfo llega por no parar de creer"
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Austria: puntos y posiciones
Acosta pasa del infierno al cielo en Austria y logra su primer triunfo en MotoGP
A qué hora fue la carrera de MotoGP en Austria (Red Bull Ring) y cómo verla en TV
Acosta: "Una cagada importante; el error ha sido totalmente mio"
Últimas noticias
Tsunoda se sincera sobre su peor año en F1: "No disfrutaba de mi vida"
Así vivimos la carrera de MotoGP del GP de Austria en el Red Bull Ring
Bezzecchi: "Cometí un error y ahí perdí la oportunidad de intentar pasar a Martín"
Márquez: "Tuve un problema con el freno y llegué a pensar en retirarme"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios