Pedro Acosta logra su primera victoria en MotoGP en su 56º gran premio

La calidad y talento de Pedro Acosta está fuera de toda duda, sin embargo la falta de prestaciones de la KTM desde que debutó en MotoGP el piloto español, hace tres temporadas, le habían, seguramente, impedido luchar por una victoria que ha costado mucho en llegar, más de la cuenta, 56 grandes premios, pero que este domingo, en el circuito de casa de KTM, el del Puerto de Mazarrón logró ver antes que nadie la bandera a cuadros un domingo.

Acosta debutó en MotoGP en 2024, con GasGas Tech3, el equipo satélite de KTM, logrando en su primer año ya dar fogonazos de su calidad y subiendo hasta cinco veces al podio, pero sin lograr la victoria.

Algo similar le pasado el año pasado, ya en el equipo oficial KTM, con una moto aún peor que la del año anterior comparado con sus rivales. En 2025 Pedro subió otra vez cinco veces al podio, mientras que este año, en las primeras 14 carreras acumulaba ya cinco podios, en total 15 cajones, ocho como segundo y siete como tercero.

Las anteriores veces que Acosta estuvo más cerca de la victoria, fue en Austin e Indonesia 2024; Hungría, Indonesia y Malasia el pasado año; y en Tailandia, la primera carrera de este año, Hungría y Aragón este curso, ocho segundos puestos que le dejaron con la miel en los labios y que le convertían en el piloto con más podios logrados en MotoGP sin conseguir la victoria.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pero este domingo el de Murcia logró poner fin a una pesadilla, y lo hizo, nada menos que en el Red Bull Ring, la casa de KTM y ante los fans de la marca naranja. Para Acosta, la victoria de hoy es la primera en MotoGP, pero la 17ª en el Mundial, tras ganar seis en Moto3 y once en Moto2, donde ganó, además, los títulos de campeón.

Para Acosta ganar este año era vital, tanto para su paz mental, como para ofrecerle a KTM el constructor que le ha acompañado durante toda su carrera, un triunfo antes de ir a Ducati la próxima temporada, donde el marciano espera tener una relación mucho más fluida con la victoria, pese a que llegará a un box donde su compañero, Marc Márquez, es quien más ha ganado en MotoGP.

Para KTM la victoria este domingo de Acosta es el fin de una travesía en el desierto considerable, ya que el último triunfo en MotoGP no se producía desde el GP de Tailandia de 2022, hace nada más y nada menos que 1450 días, cuando Miguel Oliveira cruzaba primero la meta en una carrera celebrada en condiciones de mojado.

Acosta es el 17º piloto español que gana una carrera en la clase reina, después de que el pasado año se estrenaran Alex Márquez, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández.