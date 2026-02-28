Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Buriram (Enviado Especial).- Nada más terminar la Sprint del Gran Premio de Tailandia, en la que Jorge Martín cruzó la meta quinto en una gran resultado si tenemos en cuenta de dónde venía el madrileño, los comisarios anunciaron que el corredor de Aprilia estaba bajo investigación debido a no dar la presión reglamentaria en el neumático delantero. Una hora más tarde, seguía sin haber noticias en firme sobre si se confirmaba la falta o todo se mantenía igual.

"Sé que Aprilia lo ha hecho todo bien, así que a lo mejor fue un sensor", justificó Martín que se disparara el chivato de la presión. "De cualquier forma, estoy muy contento con el resultado", añadió el español, que podría haber firmado un cuarto puesto ya que a poco menos de tres giros para el final se vio rebasado por el japonés de Trackhouse Ai Ogura. "A Ogura le he dejado pasar para intentar resolver el tema de la presión", informó Martín.

Tras operarse dos veces en noviembre, perderse el test de Sepang y sufrir hace una semana en los ensayos de pretemporada de Buriram, Martín se mostró consistente en esta primera aparición con fuego real. "La moto realmente fue bien, pero tuve una sensación extraña con la rueda delantera", explicó.

Durante más de diez vueltas, Martín tuvo la lucha por la victoria a pocos metros delante de él, esperando un fallo que le permitiera luchar por el podio, pero solo su compañero, Marco Bezzecchi, desapareció de su vista por una caída, consolidando el podio Raúl Fernández, detrás de Pedro Acosta y Marc Márquez, que se jugaron el triunfo hasta el final en una bonita lucha.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"De lo que he podido ver desde la moto, la pelea ha sido divertida. Me ha venido bien, pero las decisiones no las podemos controlar. Son lances de carrera y están en manos de los árbitros", expresó su opinión.

Volviendo a su carrera, Martin dijo que las cosas no empezaron como había planeado.

"Mi estrategia en el arranque de la carrera no me ha salido. Los he visto a todos lanzándose como animales", aseguró.

Por lo que respeta al tema físico de su mano y hombro operados, acabó feliz. "No he sentido ninguna molestia, y he dado un paso abismal respecto del test de la semana pasada".

A Martín le recordaron que hace dos años, en el GP de Italia, Enea Bastianini le metió un hachazo en el GP de Italia mucho más duro que el de Márquez hoy a Acosta, sin que el entonces piloto de Ducati oficial recibiera sanción. "La situación que viví con Enea en Missno, para mí, fue mucho más clara que la de Márquez y Acosta, y debía haber sido penalizada entonces", zanjó.