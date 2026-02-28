Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"
Jorge Martín logró terminar quinto en su primera carrera Sprint de la temporada, en la que tuvo problemas con la presión del neumático delantero, lo que condicionó su resultado final.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- Nada más terminar la Sprint del Gran Premio de Tailandia, en la que Jorge Martín cruzó la meta quinto en una gran resultado si tenemos en cuenta de dónde venía el madrileño, los comisarios anunciaron que el corredor de Aprilia estaba bajo investigación debido a no dar la presión reglamentaria en el neumático delantero. Una hora más tarde, seguía sin haber noticias en firme sobre si se confirmaba la falta o todo se mantenía igual.
"Sé que Aprilia lo ha hecho todo bien, así que a lo mejor fue un sensor", justificó Martín que se disparara el chivato de la presión. "De cualquier forma, estoy muy contento con el resultado", añadió el español, que podría haber firmado un cuarto puesto ya que a poco menos de tres giros para el final se vio rebasado por el japonés de Trackhouse Ai Ogura. "A Ogura le he dejado pasar para intentar resolver el tema de la presión", informó Martín.
Tras operarse dos veces en noviembre, perderse el test de Sepang y sufrir hace una semana en los ensayos de pretemporada de Buriram, Martín se mostró consistente en esta primera aparición con fuego real. "La moto realmente fue bien, pero tuve una sensación extraña con la rueda delantera", explicó.
Durante más de diez vueltas, Martín tuvo la lucha por la victoria a pocos metros delante de él, esperando un fallo que le permitiera luchar por el podio, pero solo su compañero, Marco Bezzecchi, desapareció de su vista por una caída, consolidando el podio Raúl Fernández, detrás de Pedro Acosta y Marc Márquez, que se jugaron el triunfo hasta el final en una bonita lucha.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
"De lo que he podido ver desde la moto, la pelea ha sido divertida. Me ha venido bien, pero las decisiones no las podemos controlar. Son lances de carrera y están en manos de los árbitros", expresó su opinión.
Volviendo a su carrera, Martin dijo que las cosas no empezaron como había planeado.
"Mi estrategia en el arranque de la carrera no me ha salido. Los he visto a todos lanzándose como animales", aseguró.
Por lo que respeta al tema físico de su mano y hombro operados, acabó feliz. "No he sentido ninguna molestia, y he dado un paso abismal respecto del test de la semana pasada".
A Martín le recordaron que hace dos años, en el GP de Italia, Enea Bastianini le metió un hachazo en el GP de Italia mucho más duro que el de Márquez hoy a Acosta, sin que el entonces piloto de Ducati oficial recibiera sanción. "La situación que viví con Enea en Missno, para mí, fue mucho más clara que la de Márquez y Acosta, y debía haber sido penalizada entonces", zanjó.
Comparte o guarda este artículo
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones
A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones
Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"
Dolorosa primera pole de Bezzecchi en Buriram
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla
Últimas noticias
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"
La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios