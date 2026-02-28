Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Fórmula 1
GP de Australia
La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

Fernández: "He disfrutado la lucha de Márquez y Acosta, me falta un poco para estar con ellos"

MotoGP
GP de Tailandia
Fernández: "He disfrutado la lucha de Márquez y Acosta, me falta un poco para estar con ellos"

Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

MotoGP
GP de Tailandia
Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

A Pedro Acosta le pilló por sorpresa y "sin saber que estaba pasando" la sanción a Marc Márquez en la última curva que le entregó su primera victoria en una Sprint de MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- En la primera Sprint de su tercera temporada en MotoGP Pedro Acosta pudo, por fin, lograr su primera victoria, en un duelo espectacular con Marc Márquez que no estuvo exento de polémica. En la última vuelta, Acosta adelantó por enésima vez a Marc, pero el de Ducati se la devolvió, como en todas las anteriores, pero acorralando, ligeramente, el catalán al murciano, una acción leve que, sin embargo, fue sancionada por la Dirección de Carrera, que obligó a Marc, ya en la parte final, en la última curva, a devolver una posición, 'regalando' la victoria al de KTM, que se coloca líder del Mundial de MotoGP por primera vez desde que debutó en la clase reina.

"Es fantástico hace una carrera así contra Marc, no lo siento quizá como una verdadera victoria porque me ha cedido la posición, pero quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la fábrica y que me ayuda desde casa, vamos a seguir empujando para intentar mañana domingo, quizá, una primera victoria de verdad", dijo Acosta tras la carrera, en la que se convirtió en el piloto más joven en ganar una Sprint.

"Mola mucho empezar la temporada haciendo una batalla como esta con Marc en la sprint, veremos mañana para la carrera, que pinta dura. Me hubiera gustado ganar sin que me dejara pasar en la última vuelta", confesó.

 

Una acción polémica que llevó a Márquez a 'empujar' ligeramente a Acosta hacia fuera de la pista. "Al final con el calor que hace es complicado parar la moto, a veces es mejor soltar los frenos", dijo Pedro, antes de admitir que "si no hubiera habido sanción estaríamos en las mismas", en referencia a que no le hubiera molestado excesivamente.

Cuando Dirección de Carrera obligó a Marc a devolver la posición faltaba dos curvas, por lo que el catalán se apartó claramente, lo que cogió a Acosta desprevenido intentado recuperar metros.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Me ha pillado un pco en tierra de nadie, no entendía muy bien lo que estaba pasando, hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera", confesó el tiburón. "Han habido muchos errores, ha sido una carrera difícil y tenemos que estar contentos de todos modos".

Este domingo Acosta tratará de rubricar su fin de semana con una victoria "de verdad".

"Intentaremos sobrevivir las primeras vueltas y a partir de ahí ver que ritmo ponen las Ducati y Bezzecchi, que tiene muy buen ritmo, pero con cuidado porque ya hemos visto que es fácil comentar un error. Esperemos que la victoria de verdad llegue pronto", zanjó el murciano.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones
Siguiente artículo Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"
Más de
Pedro Acosta

Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

Acosta se estrena con triunfo en MotoGP tras una polémica pelea con Márquez

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Acosta se estrena con triunfo en MotoGP tras una polémica pelea con Márquez
Más de
KTM

A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Últimas noticias

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Fórmula 1
GP de Australia
La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"