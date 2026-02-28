Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"
A Pedro Acosta le pilló por sorpresa y "sin saber que estaba pasando" la sanción a Marc Márquez en la última curva que le entregó su primera victoria en una Sprint de MotoGP.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- En la primera Sprint de su tercera temporada en MotoGP Pedro Acosta pudo, por fin, lograr su primera victoria, en un duelo espectacular con Marc Márquez que no estuvo exento de polémica. En la última vuelta, Acosta adelantó por enésima vez a Marc, pero el de Ducati se la devolvió, como en todas las anteriores, pero acorralando, ligeramente, el catalán al murciano, una acción leve que, sin embargo, fue sancionada por la Dirección de Carrera, que obligó a Marc, ya en la parte final, en la última curva, a devolver una posición, 'regalando' la victoria al de KTM, que se coloca líder del Mundial de MotoGP por primera vez desde que debutó en la clase reina.
"Es fantástico hace una carrera así contra Marc, no lo siento quizá como una verdadera victoria porque me ha cedido la posición, pero quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la fábrica y que me ayuda desde casa, vamos a seguir empujando para intentar mañana domingo, quizá, una primera victoria de verdad", dijo Acosta tras la carrera, en la que se convirtió en el piloto más joven en ganar una Sprint.
"Mola mucho empezar la temporada haciendo una batalla como esta con Marc en la sprint, veremos mañana para la carrera, que pinta dura. Me hubiera gustado ganar sin que me dejara pasar en la última vuelta", confesó.
Una acción polémica que llevó a Márquez a 'empujar' ligeramente a Acosta hacia fuera de la pista. "Al final con el calor que hace es complicado parar la moto, a veces es mejor soltar los frenos", dijo Pedro, antes de admitir que "si no hubiera habido sanción estaríamos en las mismas", en referencia a que no le hubiera molestado excesivamente.
Cuando Dirección de Carrera obligó a Marc a devolver la posición faltaba dos curvas, por lo que el catalán se apartó claramente, lo que cogió a Acosta desprevenido intentado recuperar metros.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Me ha pillado un pco en tierra de nadie, no entendía muy bien lo que estaba pasando, hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera", confesó el tiburón. "Han habido muchos errores, ha sido una carrera difícil y tenemos que estar contentos de todos modos".
Este domingo Acosta tratará de rubricar su fin de semana con una victoria "de verdad".
"Intentaremos sobrevivir las primeras vueltas y a partir de ahí ver que ritmo ponen las Ducati y Bezzecchi, que tiene muy buen ritmo, pero con cuidado porque ya hemos visto que es fácil comentar un error. Esperemos que la victoria de verdad llegue pronto", zanjó el murciano.
