Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Fórmula 1
GP de Australia
La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

Fernández: "He disfrutado la lucha de Márquez y Acosta, me falta un poco para estar con ellos"

MotoGP
GP de Tailandia
Fernández: "He disfrutado la lucha de Márquez y Acosta, me falta un poco para estar con ellos"

Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

MotoGP
GP de Tailandia
Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones
Crónica de carrera
MotoGP GP de Tailandia

Acosta se estrena con triunfo en MotoGP tras una polémica pelea con Márquez

El Mundial de 2027 en Ducati se ha empezado a disputar un año antes, después del rifirrafe de alto voltaje que protagonizaron Pedro Acosta y Marc Márquez, que el murciano se llevó tras la intervención de Dirección de Carrera.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- En una de las mejores carreras al sprint que se recuerdan, el murciano se subió por primera vez al podio desde que compite en MotoGP, tras un derroche de energía y perseverancia ante el que será su próximo compañero de equipo. La victoria la certificó Dirección de Carrera, que obligó al actual campeón a cederle el liderato a su rival en la última curva de la prueba, después de considerar que el catalán había bloqueado al de KTM en el quinto intento de adelantamiento de Acosta. A 150 metros de la línea de meta, Márquez se giró tras recibir la orden en la pantalla de su moto, y dejó pasar a su rival. El #37 se convierte en el más joven en imponerse el sábado (21 años y 279 días), además de ser el primer líder del certamen que defiende el naranja de KTM.

 

La tercera posición fue para Raúl Fernández, el primer piloto de Aprilia, que se las daba muy felices y que se fue con media sonrisa, como consecuencia de la caída de Marco Bezzecchi en la segunda vuelta, cuando circulaba al frente del pelotón.

La cuarta plaza fue para Ai Ogura, que dejó claro lo bien que funciona la Aprilia en Tailandia, una impresión ratificada por la quinta posición de Jorge Martín, en la que, de largo, ha sido la mejor actuación del campeón del mundo de 2024 subido a la moto de la marca de Noale. 

La sexta plaza fue para Brad Binder, que ha puesto una marcha más respecto de la temporada pasada, que cruzó la meta a cuatro segundos y medio del ganador, y con tres décimas de margen sobre Joan Mir, el primero de entre los representantes de Honda

El mallorquín pudo mantener a raya a Fabio Di Giannantonio, una vez que el romano se recuperó del toque en la salida con Alex Márquez (undécimo). 

Pecco Bagnaia, noveno, no pudo enderezar los problemas que él mismo se creó el viernes, al quedarse fuera de la segunda criba de la cronometrada, mientras que Luca Marini cerró el top ten. 

En su primera carrera en MotoGP, Diogo Moreira cruzó la meta el 13º, a 12 segundos del vencedor, y por delante de las cuatro Yamaha, que tuvieron a Jack Miller (15º), a su mejor exponente. Fabio Quartararo fue el 16º, y Toprak Razgatlioglu, el otro novato, finalizó el penúltimo tras irse al suelo. 

Clasificación de la Sprint de MotoGP del GP de Tailandia 2026:

SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

19'39.155

       12
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

+0.108

19'39.263

 0.108     9
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 13

+0.540

19'39.695

 0.432     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+2.100

19'41.255

 1.560     6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+3.851

19'43.006

 1.751     5
6 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+4.612

19'43.767

 0.761     4
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 13

+4.924

19'44.079

 0.312     3
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+5.748

19'44.903

 0.824     2
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+6.910

19'46.065

 1.162     1
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+7.796

19'46.951

 0.886      
11 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+8.504

19'47.659

 0.708      
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 13

+8.577

19'47.732

 0.073      
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+11.970

19'51.125

 3.393      
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+12.395

19'51.550

 0.425      
15 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+13.467

19'52.622

 1.072      
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+15.079

19'54.234

 1.612      
17 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+15.452

19'54.607

 0.373      
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+15.876

19'55.031

 0.424      
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+21.445

20'00.600

 5.569      
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+25.860

20'05.015

 4.415      
21 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 13

+27.892

20'07.047

 2.032      
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 1

+12 Vueltas

2'30.673

 12 Vueltas   Abandono  
Ver resultados
Las poles de Tailandia:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla
Siguiente artículo Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"
Más de
Marc Márquez

Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Si quieren parecerse a la F1, que no me manden el mensaje en la última curva"

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla
Más de
KTM

Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Acosta: "Hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera"

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Últimas noticias

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia sigue fallando en Tailandia: "El problema es mío"

La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Fórmula 1
GP de Australia
La FIA anuncia medidas restrictivas sobre la polémica de motores de la F1 2026

Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi, tras caerse en la Sprint: "No fui mi mejor versión, cometí un error"