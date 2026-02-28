Buriram (Enviado Especial).- En una de las mejores carreras al sprint que se recuerdan, el murciano se subió por primera vez al podio desde que compite en MotoGP, tras un derroche de energía y perseverancia ante el que será su próximo compañero de equipo. La victoria la certificó Dirección de Carrera, que obligó al actual campeón a cederle el liderato a su rival en la última curva de la prueba, después de considerar que el catalán había bloqueado al de KTM en el quinto intento de adelantamiento de Acosta. A 150 metros de la línea de meta, Márquez se giró tras recibir la orden en la pantalla de su moto, y dejó pasar a su rival. El #37 se convierte en el más joven en imponerse el sábado (21 años y 279 días), además de ser el primer líder del certamen que defiende el naranja de KTM.

La tercera posición fue para Raúl Fernández, el primer piloto de Aprilia, que se las daba muy felices y que se fue con media sonrisa, como consecuencia de la caída de Marco Bezzecchi en la segunda vuelta, cuando circulaba al frente del pelotón.

La cuarta plaza fue para Ai Ogura, que dejó claro lo bien que funciona la Aprilia en Tailandia, una impresión ratificada por la quinta posición de Jorge Martín, en la que, de largo, ha sido la mejor actuación del campeón del mundo de 2024 subido a la moto de la marca de Noale.

La sexta plaza fue para Brad Binder, que ha puesto una marcha más respecto de la temporada pasada, que cruzó la meta a cuatro segundos y medio del ganador, y con tres décimas de margen sobre Joan Mir, el primero de entre los representantes de Honda.

El mallorquín pudo mantener a raya a Fabio Di Giannantonio, una vez que el romano se recuperó del toque en la salida con Alex Márquez (undécimo).

Pecco Bagnaia, noveno, no pudo enderezar los problemas que él mismo se creó el viernes, al quedarse fuera de la segunda criba de la cronometrada, mientras que Luca Marini cerró el top ten.

En su primera carrera en MotoGP, Diogo Moreira cruzó la meta el 13º, a 12 segundos del vencedor, y por delante de las cuatro Yamaha, que tuvieron a Jack Miller (15º), a su mejor exponente. Fabio Quartararo fue el 16º, y Toprak Razgatlioglu, el otro novato, finalizó el penúltimo tras irse al suelo.

Clasificación de la Sprint de MotoGP del GP de Tailandia 2026: