Buriram (Enviado Especial).- El viernes del GP de Tailandia se complicó para Raúl Fernández, que no logró clasificarse entre los diez primeros, por lo que tuvo que pasar, este sábado, por la Q1, un trámite que solventó con solidez. Una vez en la clasificatoria, el de Trackhouse logró el tercer mejor tiempo, y saliendo tercero en parrilla fue capaz de gestionar la carrera para alcanzar el podio.

"Ni me lo creo, como decía esta mañana, la Q2 era para el equipo y Aprilia que han hecho un gran trabajo. Normalmente con la goma blanda me cuesta pero hemos hecho un gran trabajo, he podido gestionar la distancia con Jorge Martín y Ai Ogura, y he podido disfrutar tranquilamente del espectáculo que tenia delante", en referencia al duelo entre Pedro Acosta y Marc Márquez.

"Es un año que hemos planteado muy diferente, con Davide Brivio me gusta mucho trabajar, da muy buenos consejos y algo con lo que me quedo es que podemos hacer errores, pero debemos intentar no repetirlos. Llevamos dos años haciendo una mala pretemporada, por lesiones y caídas, hemos intentado centrarnos este año en hacer una buena pretemporada, no querer estar delante, buscar una buena puesta a punto, hacerlo bien y estar tranquilos. Entender la moto con goma usada que se ha visto que al final tenia un ritmo parecido al de Marc y Pedro. Aun no tengo todo por la mano, creo que trabajando con el equipo y con Aprilia podemos mejorar algunas cositas", explicó un siempre locuaz Raúl.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Steve Wobser / Getty Images

"Estoy contento, es la primera vez que empiezo la temporada de MotoGP sumando puntos, nunca lo había hecho, las ganas de demostrar y querer no ayudaban, me he centrado más en mi y en saber que sí se podía hacer", apuntó.

El de Trackhouse fue un espectador de lujo del duelo entre Márquez y Acosta.

"Ha sido bonito ver la pelea, creo que estoy cerca de ellos pero aún no como para luchar con ellos, creo que la moto tiene más potencial y vamos a intentarlo".

Sobre la lucha, Raúl destacó la diferencia de pilotaje del de Ducati y KTM.

"Marc y Pedro tienen un estilo muy diferente, Pedro cierra más la línea y Marc prepara mejor la salida de la curva, podía contrarrestarle, venia viendo el duelo, pero también iba con el gancho, no iba fumándome un puro, sabía que Jorge aun no está bien del todo pero es un rival peligroso y tenía que ir gestionando la distancia".

De cara a la carrera de este domingo, Raúl no renuncia a nada, pero con prudencia.

"Tenemos que centrarnos con nosotros, gestionar todo bien y estar tranquilos, tenemos ritmo para mañana hacer cuarto o quinto, o si se junta todo hacer un podio, pero si no lo hacemos no pasa nada, no soy contendiente a nada, es una temporada muy larga, no me siento preparado todavía, el objetivo es hacer un principio de año tranquilo y solido", valoró el español, al final la primera Aprilia en el podio. "Primera, pero Marco Bezzecchi está fuerte, tiene un buen ritmo y hoy lo tenia todo para ganar, pero Marc ha demostrado que la experiencia es un grado", zanjó el madrileño.