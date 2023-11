Martín explica por qué repitió el gesto de Bagnaia en Tailandia

El Mundial de MotoGP se acerca ya al final de la temporada 2023. Desde este fin de semana, los grandes premios de Malasia, Qatar y Valencia, de forma consecutiva, decidirán al campeón entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Este es un duelo cuya intensidad ha ido aumentando con el paso de las carreras, como es lógico, pero también por su singularidad, y por los vaivenes que ha ido dando la clasificación general.

Y es que el español se las prometía felices hace tres rondas, en Indonesia, cuando el sábado se colocó líder del Mundial de Pilotos por primera vez, tras ganar la sprint. Sin embargo, poco le duraría la alegría, ya que se iría al suelo el domingo, cuando lideraba la carrera larga. El italiano aprovechó el regalo, ganó la prueba con una remontada y recuperó su lugar de privilegio, dejando además una de las imágenes de la temporada.

Y es que, en el podio, el vigente campeón del mundo hizo un gesto llevándose la mano a la oreja, el típico de escuchar y pedir explicaciones para reivindicarse, como respuesta a algunas críticas o rumores. Precisamente, después de aquella carrera, lo refrendó en sus declaraciones, en lo que algunos entendieron como una respuesta a Martín: "Hay veces que se habla demasiado. Es mejor dejar que las cosas pasen y hablar después", comentó entonces.

El Mundial continuó, y el español volvió a cometer un error una semana después, en Australia, al elegir el neumático blando trasero en la carrera larga. La goma se desgastó y pasó de liderar toda la prueba a caer al quinto puesto en el último giro. Bagnaia, segundo, aumentó su ventaja hasta los 27 puntos. Pero ésta se redujo a 13 la semana posterior, con el de San Sebastián de los Reyes ganando las dos carreras de Tailandia, escenario en el que Jorge también hizo un gesto.

El piloto madrileño copió a su rival por el título y, en el podio de Buriram, también se llevó la mano a la oreja, en un momento en el que el propio Bagnaia estaba junto a él, tras finalizar segundo la espectacular carrera larga.

En su llegada a Malasia, en la rueda de prensa oficial de pilotos de este jueves, el #89 quiso explicar por qué hizo ese gesto, y comentó que no fue "a propósito", sino que fue una casualidad, y que no iba dirigida a Bagnaia, sino al público del circuito de Chang.

Al ser preguntado por esta cuestión, y viendo el vídeo al lado de Pecco, Martín contestó: "No [fue a nadie en particular]. No fue a propósito, créeme. No sé por qué reaccioné así. Es bastante similar, realmente. Idéntico. Pero fue más para la grada. No está mal tener algunos momentos 'picantes'. Pero no quería hacer una broma o algo así".

Bagnaia, que estaba viendo la escena e incluso se estaba riendo mientras Martín explicaba el gesto, tomó la palabra y también habló del que protagonizó en Indonesia: "El mío tampoco fue para él, ¿eh?", remachó Pecco, en una nueva demostración de lo bien que se llevan ambos pilotos, como siempre tratan de escenificar pese a su batalla.