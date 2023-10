Bagnaia: "Hay veces que se habla demasiado"

Con el triunfo en Mandalika, el cuarto en domingo para el italiano, Pecco Bagnaia rompe una sangría a favor de Jorge Martín, quien, entre el sábado de Montmeló y este último, en Indonesia, le había recortado 73 puntos. Bagnaia no ganaba desde la prueba en el Red Bull Ring, en julio, y por eso el triunfo de este domingo le supo a gloria. Por si eso fuera poco, la victoria le permitió recuperar el liderato del Mundial un día después de haberlo perdido, y colocarse ahora 18 puntos por delante de Martín.

La ocasión quedó que ni pintada para que el actual campeón se reivindicara, tanto durante la carrera, con una prestación sublime, y también al terminar. Después de cruzar la meta como vencedor, el corredor se llevó la mano a la oreja para escuchar, como dijo después, a quienes, según él, hablan antes de tiempo, en clara alusión a su rival directo en la pelea por el Mundial. Martín llegó a Mandalika sintiéndose invencible y con prisa por ponerse al frente del campeonato, y sin embargo se fue de allí con la cara desencajada y sin ni siquiera creerse el error de cálculo que le llevó al suelo en la undécima vuelta, y cuando circulaba en cabeza.

"Hay veces que se habla demasiado. Es mejor dejar que las cosas pasen y hablar después", soltó Bagnaia, en referencia a las declaraciones de Martín durante la previa.

Sobre la carrera y su remontada, el nuevo líder de la clasificación se mostró eufórico por la gestión que hizo de un fin de semana muy complicado, en una pista que no perdonó el más mínimo error. La 13ª posición que ocupó en la salida, tras su peor cronometrada del año, aún le añadió más mérito, como lo demuestra una estadística: nadie había conseguido ganar desde más atrás de la cuarta fila desde 2006.

"Estoy muy contento porque salir desde tan atrás nunca es fácil. Por eso me puse a apretar desde el principio. Cuando me vi el tercero, y con cierto margen por detrás, decidí empezar a analizar las cosas", dijo Bagnaia.

"Me puse a rodar tranquilo, a la espera de ver qué pasaría en las últimas diez vueltas. En ese momento volví a apretar para acercarme a Maverick, y cuando le adelanté me dediqué a gestionar, porque era importante terminar con el mayor número de puntos. No solo por el campeonato, sino también para mí", añadió el #1, a quien la cabeza le hizo un ‘clic’, cuando se enteró que su rival directo se había ido al suelo: "Cuando se cayó Jorge, solo pensé en ganar".