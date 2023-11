Martín: "Mi objetivo es llegar al equipo rojo y, por qué no, adelantarlo"

Ocho meses, 17 grandes premios y 33 carreras después, solo 13 puntos separan a Jorge Martín del liderato del Mundial de MotoGP, en manos de Pecco Bagnaia. Mientras el español está demostrando ser el piloto con más velocidad de la categoría, el italiano ha sabido mantener la cabeza fría, aprovechar sus oportunidades y los errores de fogosidad del rival.

La lucha entre Pecco, defensor de la corona y cabeza de cartel de Ducati, y el joven aspirante en un equipo satélite de la marca italiana, se decidirá en las tres últimas citas de la temporada, que empiezan de forma consecutiva este fin de semana en Malasia, seguirá en Qatar y acabará en Valencia, "una pista que se me da bien y que he logrado la pole los dos últimos años", recordó Martín a Motorsport cuando le preguntó sobre si el de Cheste era un trazado que el gustaba y le iba bien en caso de tener que decidirse todo el último domingo del año.

Algo a lo que Martín espera llegar ya liderando el campeonato. "El que salga líder de Qatar tendrá mucho ganado", aseguró.

Este jueves, en la previa del GP de Malasia, Martín explicó que, a diferencia de Pecco, no viajó a Europa entre carreras, para seguir preparándose, en Bali, en condiciones de mucho calor y sin cambiar los horarios.

"Llego con muchas ganas, quizá demasiado tiempo para pensar, me hubiera gustado correr ya todas las carreras seguidas y quitarnos el tema de en medio. Hemos entrenado con muchas ganas y mucho calor, y eso nos puede ayudar", explicó un Martín al que se podía ver con un deslumbrante bronceado y un aspecto de sentires de maravilla, no así un Pecco al que le costó dormir tras viajar de regreso a Sepang desde Italia. "Ha sufrido un poco el jetlag, ya le he visto que no ha dormido mucho", bromeó Martín. "Quedarme aquí solo me aporta cosas positivas".

Sobre todo, a nivel de recuperarse mentalmente tras la gran tensión que vivió el español en el anterior triplete, cuando en Indonesia se fue al suelo cuando lideraba y en Australia fue engullido por cuatro rivales cuando se quedó sin neumáticos.

"Después de Tailandia no dormí ningún día, me estaba costando descansar, pero el resultado fue bueno y suficiente. Ahora estoy más tranquilo y más cerca en puntos, el objetivo es el mismo, recuperar puntos".

Objetivo, llegar al oficial lo antes posible

Gracias a su extraordinaria temporada, ha surgido en los últimos días la posibilidad de que Ducati promueva a Martín al equipo oficial la próxima temporada 2024. Hablando con las partes, parece que la opción existe y que el corredor está presionando para que se lleve adelante.

"Mi objetivo es mirar un equipo oficial para las temporadas 25 y 26, pero mi sueño ahora es vestir de rojo, así que, si se puede adelantar al año que viene, estaré encantado, como también estaré encantado si me quedo en Pramac. Eso depende de ellos, si actúan y quieren hacerlo, o no", explicó antes de insistirle si es real la posibilidad de se movimiento.

"Mi objetivo es llegar al equipo rojo y, por qué no, adelantarlo. Pero es algo en lo que no estoy pensando ahora mismo. Quiero seguir haciendo buenos resultados, quiero que no cambie nada, estoy feliz en Pramac, tengo una familia aquí y estoy ganando. No digo que yendo allí (Ducati) vaya a ir mejor, pero creo que es el objetivo que tenemos todos los pilotos".

El año pasado, por contrato, Martín tenía firmado el paso al equipo oficial esta temporada, pero por resultados le dieron la plaza a Enea Bastianini. La situación ahora cambia, por lo que Martín sabe perfectamente por lo que debe estar pasando ahora el italiano.

"No sé qué decir. Yo estoy centrado en mis resultados y creo que mis resultados demuestran que merezco ese asiento. Lo que él pueda pensar o sentir mejor pregúntaselo a él".

Martín tiene, ahora, el handicap del aviso por la norma de las presiones de los neumáticos, y si vuelve a incurrir en una irregularidad será sancionado con tres segundos, mientras Bagnaia aún tiene el comodín de no haber sido advertido.

"Hablé con el equipo y les dije que, si en alguna carrera necesitamos ir con la presión que sea, me lo digan, y si tengo que apretar para ganar por más de tres segundos, se podría plantear. El otro día no lo hicimos a adrede, pero si hay que hacerlo se puede hacer", dijo medio en broma, un Martín que "desde la segunda vuelta ya sabía que o me dejaba pasar o si me mantenía primero se iba a disparar la presión del neumático, es muy difícil de controlar".

De cara al fin de semana de Sepang, Martín se muestra muy optimista y confiado de sus opciones. "El año pasado fuimos rápido incluso no estando tan cómodo con la moto, en el test fui muy bien, me gusta el circuito y el asfalto ha mejorado, creo que en seco iremos más rápido que el año pasado".

"El objetivo es recuperar puntos, me da igual si con tres, cuatro o diez, pero hay que ir acercándose y será super importante salir líder de Qatar. El que salga primero de allí es el que tendrá más posibilidades de ser campeón", pronostico el chico de San Sebastián de los Reyes.