Bagnaia: "A nadie le gusta la norma de presiones, la seguridad es inferior"

Pecco Bagnaia llega a una de sus citas predilectas en MotoGP, el Gran Premio de Malasia. El piloto italiano ya ganó en Sepang su primer título mundial de motociclismo, el de Moto2 en 2018. En 2022 prácticamente aseguró la corona de la clase reina que luego cerraría en Valencia, y en este 2023 llega enfrascado en una preciosa batalla por el título con Jorge Martín.

El español se ha mostrado más fuerte en los últimos grandes premios, haciendo descender el colchón del vigente campeón desde los 27 puntos hasta los 13, con los que llega a este fin de semana. Pero Pecco confía en poder darle la vuelta a la tortilla y volver a recuperar algo de ventaja, pese a la presión del español.

"Este es uno de mis circuitos favoritos, siempre me encanta venir aquí", empezó diciendo el transalpino este jueves, en la rueda de prensa oficial de pilotos que ha dado comienzo a la 18ª cita de la campaña. "Guardo grandes recuerdos en todas las categorías, y siempre me gusta mucho venir. Tenemos que tener suerte con la climatología, pero podemos ser competitivos en cualquier situación. Algunas partes las han reasfaltado, y eso creo que será fantástico".

Tras sufrir con el neumático blando en las últimas rondas, Bagnaia señaló que Malasia le puede ir mejor al ser la goma media la que apunta a ser de referencia: "Este circuito será distinto, porque creo que el neumático de carrera será el medio, que es el blando aquí. El año pasado hicimos el test y todo fue perfecto. Espero salir delante en la parrilla para no tener estas peleas [y tener que remontar, como le ocurrió en Tailandia]".

En las últimas semanas, el #1 se ha echado sobre sus hombros la presión en la pelea por el título con Martín. Aunque según él perder la batalla no sería un fracaso, volvió a remarcar que esta tensión le supone un buen aliciente: "Es un placer poder tener esta presión [por el título]. Estamos luchando por el campeonato, y si no tienes presión significa que no te importa lo que estás haciendo. Creo que la presión es algo normal, y un buen combustible, bajo mi punto de vista. La tenemos que utilizar para propulsarnos, mejorar y sentir ese ansia por ser campeones".

"El año pasado hice todo el fin de semana sintiendo muchísima presión, y aun así gané. Cada persona vive la presión de manera distinta. En mi caso me puede afectar, pero siempre es una motivación. No sé cómo será para Jorge. La experiencia del año pasado me puede ayudar en ciertas situaciones, pero es completamente distinto a 2022", siguió posteriormente.

El gran tema de conversación de la rueda de prensa fue la norma de presiones mínimas de los neumáticos, vigente en MotoGP desde Silverstone. Bagnaia aún no la ha infringido en lo que va de 2023, pero Martín recibió su 'warning' oficial en la última carrera, en Tailandia, por lo que la próxima vez será penalizado con 3 segundos. Cuando le preguntaron por esta circunstancia, el pupilo de Valentino Rossi reconoció que tratará de utilizar esta ventaja, especialmente la próxima semana, en Losail.

"Sabemos perfectamente cómo puede cambiar el quedarte por debajo del límite para toda la carrera. Tienes una gran ventaja en frenada y en la entrada [de las curvas]. Estar detrás cada vez se está convirtiendo en algo más difícil. Si sales, estás solo y tienes la suerte de que te sube un poquito la presión, es un gran paso adelante. Quizás en esta carrera estará bien tener esta perspectiva, pero en Qatar será mejor tratar de sacarle partido. Hace frío, hay más humedad, y será distinto. Allí a lo mejor podremos utilizar eso de ventaja, creo que es algo que nos puede ayudar en alguna situación", explicó.

Bagnaia es uno de los pilotos que se ha pronunciado más en contra de esta norma, y volvió a hacerlo en la rueda de prensa: "A nadie le gusta esta norma, en absoluto. Puede afectar tu estilo de pilotaje, y muchísimo. Y la seguridad que se consigue es inferior, porque si superas la presión, como en Tailandia, es muy fácil perder el tren delantero. Pero parece que a partir del año, en la primera ocasión en que estés fuera de las especificaciones, pierdes la carrera. Para mí no es correcto el decir que puedes infringir la norma para tener ventaja, eso para mí es de locos".

"Pero también hemos trabajado mucho en la presión, antes de la norma, para estar en la franja superior, y es muy difícil saber cómo será la carrera. A lo mejor partes con la misma presión y en un momento tienes 1.7 y no sube, o tienes 2.2. Es muy difícil, mi equipo está haciendo un gran trabajo para mantener constante la presión", continuó.

Además, fue preguntado por la posibilidad de que Martín sustituya a Bastianini en el equipo oficial de Ducati en 2024. Bagnaia no quiso dar su opinión: "Nunca he formado parte de estas decisiones, no quiero formar parte. Para Enea Bastianini no es algo justo. Yo estoy aquí solo para competir, creo que es mejor lanzarle la pregunta a Jorge".

Por último, Pecco sí se pronunció por el 'wild card' de Álvaro Bautista este fin de semana en Sepang tras proclamarse bicampeón del mundo de Superbikes: "Será fantástico para él tener la posibilidad de pilotar nuestra moto. Es fantástica, disfrutará mucho. Si hace un Top 10 se sentirá muy feliz", finalizó.