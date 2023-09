Martín: "El circuito es brutal, diferente, pero el objetivo es el mismo de siempre"

El piloto español de Pramac-Ducati aprovechó bien sus oportunidades y recortó, en una semana, 30 puntos al líder del campeonato, Pecco Bagnaia, que sufrió una caída en Barcelona y arrastró problemas físicos en Misano, donde vio como Jorge Martín se llevaba la pole y las dos victorias, en la sprint y la carrera grand prix, mientras el jefe de filas de Ducati acababa tercero en ambas.

Ahora, con ocho grandes premios por delante, la mayoría en la gira asiática, en los que se se repartirán 296 puntos, ya nadie duda de que el español, que ahora está a 36 puntos del italiano, tiene tantas opciones como el que más de luchar por el campeonato.

Una carrera nueva, en un circuito desconocido y sin excesivas referencias puede ser terreno fértil para que pueda suceder cualquier cosas y para el español surgir la oportunidad de seguir apretando la general.

"El circuito es brutal", describió Martín cuando le preguntaron por el Buddh International Circuit.

"La verdad es que tengo muchas ganas de salir a pista con la moto. Es una pista muy diferente a lo que conocemos y estamos acostumbrados, con diferentes alturas y cambios de nivel. Hay curvas muy extrañas", trató de resumir el madrileño.

Antes de llegar al Buddh, al sur de Nueva Delhi, el dramatismo se apoderó del paddock del Mundial. Primero se recetó a la familia del paddock tomar antibióticos, luego saltó la alarmad de que había serpientes en el circuito, luego la seguridad, la comida…

"Creo que nos habíamos puesto la venda antes de la herida, que si el virus, que si las serpientes, que si antibióticos, estuvo tomando antes de venir aquí, y protectores estomacales, ha sido una locura la verdad. Personalmente, todo ha ido bien, no tuve problemas ni con el vuelo ni el visado, no dormí muy bien la primera noche, pero porque lo hice en el avión. Todo ha ido mejor de lo que me pensaba. Pero seguimos con precauciones, con el agua y todo lo que comemos y bebemos, para no tener problemas durante el fin de semana", relata el chico de Pramac.

Como el resto, Martín nunca ha girado en el Buddh Circuit con la MotoGP, pero se ha aprendido ya el circuito y las curvas.

"He jugado un poco en el simulador, en casa de Aleix Espargaró, y en la play. También he rodado con la bicicleta ya en la pista dos veces, tenemos simulaciones de Ducati que te dicen la marcha que debes poner, te lo dan todo un poco hecho, así que vamos a centrarnos en las líneas para las trazadas cuando salgamos a pista con la moto".

Sobre el tema de la seguridad, Martín no vio mucha problemática.

"Por la mañana salí a rodar en bici con Aleix y vimos que en la curva 4 el muro está muy cerca, es una recta en la que llegamos a 350 Kmh fácil, es el único punto que veo un poco critico, el resto lo veo bastante bien, pero hasta que no salgamos con las motos no sabremos exactamente a qué atenernos".

Pese a ser un momento diferente, por el país, el circuito, la novedad… Martín no cambia su enfoque.

"Lo afronto igual que siempre, es un circuito nuevo y diferente, no tengo expectativas, no se cómo irá, pero el objetivo es salir a tratar de ganar, como cada fin de semana, es lo que nos gusta al equipo y a mi, es con lo que disfrutamos, y eso nos llevará al siguiente objetivo, que es tratar de ganar el Mundial".

Por último, esta semana se confirmó que Franco Morbidelli será el compañero de Martín el próximo año en Pramac, sustituyendo a Johann Zarco, y el español espera mantener el nivel actual de la formación italiana.

"A mi lo que más me importa es que mi compañero sea competitivo, al final es la primera persona a la que quieres ganar. Este año con Zarco estamos líderes del mundial y es algo increíble", zanjó el de San Sebastian de los Reyes.

Jorge Martín en el Buddh Circuit de la India Photo by: Pramac