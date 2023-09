Pol Espargaró, que habitualmente es uno de los corredores más prudentes de la parrilla en aquello relativo a declaraciones, convino este jueves, después de realizar varias vueltas de reconocimiento al nuevo trazado del Buddh International Circuit, que los estándares que presenta son en su mayoría aceptables, similares a los que pueden encontrarse en otros trazados del campeonato.

Para el corredor de GasGas, los hubo que pusieron el grito en el cielo antes de tiempo, y que la inercia llevó a unos a contagiarse de los otros.

“La impresión que me ha transmitido el circuito es muy buena. Quizás fuimos demasiado duros antes de venir. Nos cargamos el circuito antes de llegar”, resumió el menor de los hermanos de Granollers, uno de los que no tuvo ningún tipo de problema en la obtención del visado necesario para poder desplazarse hasta India, donde este fin de semana se celebra, por primera vez en la historia, un gran premio de MotoGP.

Uno podría pensar que Polyccio, por el gravísimo accidente que sufrió en Portimao, en la cita inaugural de la temporada, y que le llevó a perderse casi medio Mundial, podría estar especialmente sensible con todo aquello relativo a la seguridad. Y, sin embargo, sus palabras parecen certificar que la instalación es apta para albergar una carrera sin ningún tipo de duda.

"En las curvas 4 y la 12, el nivel de seguridad es justo. Pero es que hay muchos circuitos del calendario con zonas delicadas. En algunos puntos no hay el margen que nos gustaría, pero veníamos con unas expectativas muy bajas. El nivel de seguridad es mucho mayor al que nos esperábamos", añadió el #44, muy claro en su valoración: "No hay un problema real ahora mismo, pero si tenemos que venir el año que viene pediremos tener un poco más de margen".

Para el español, la pista es muy atractiva habida cuenta de la variedad que presenta.

"El trazado puede ser uno de los más divertidos del campeonato. Tiene cambios de rasante, desniveles, curvas rápidas y lentas", describió el catalán, que tiró del simulador de Aleix, su hermano, para comenzar a familiarizarse con el recorrido. De todas formas, de la realidad virtual a la experiencia 'in situ', aún hay un margen. "Mi hermano usó un simulador, pero no me pareció muy real. Luego, al llegar aquí dimos unas vueltas corriendo a pie, y ya me lo sé", concluyó Espargaró.