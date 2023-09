Durante meses, el Buddh International Circuit estuvo en el punto de mira por la supuesta peligrosidad que entrañaba el trazado para la práctica de MotoGP, cuyo calendario acoge por primera vez en la historia un gran premio en ese país, el más poblado del mundo y en donde la moto es el transporte más generalizado.

Sin embargo, las primeras impresiones de los corredores una vez sobre el terreno, fueron más optimistas de lo que se había imaginado, por lo que había curiosidad por conocer los primeros veredictos, a falta de que los corredores se suban este viernes a sus prototipos y acaben de calcular los riesgos.

"El circuito me gusta, es muy bonito", aseguraba Raúl Fernández, habitualmente el más madrugador a la hora de afrontar los jueves el encuentro con los medios.

Pese a su primer enfoque positivo, el de RFN-Aprilia avisa de que hay cosas que mejorar.

"Hay zonas que no parecen demasiado seguras. Digamos que son seguras, pero no sé si se dan cuenta de que vamos en una moto de MotoGP. Tenemos que pensar cuál será la mejor solución, trabajando con las defensas de aire".

Detalles al margen, Raúl no considera que el Buddh International Circuit sea un peligro.

"Creo que el circuito es seguro en su mayoría, pero hay algún punto que tenemos que analizar. El circuito fue una grata sorpresa".

Un punto en el que no se había hecho hincapié hasta el momento es el calor y la humedad reinantes en la zona.

"Otra cosa que hay que tener en cuenta es la temperatura, porque es el circuito con más calor de todos. Esta mañana, durante la vuelta a pie que hice al trazado, terminamos completamente sudados", apuntó.

Desde la vuelta de las vacaciones y, sobre todo, en las dos últimas carreras, la evolución de Raúl ha sido importante.

"Quiero pasármelo bien, y tenemos que seguir progresando. Mi principal objetivo es saber si la evolución que demostré en Misano es real", valoraba.

El hecho de que se corra un gran premio nuevo en un circuito en el que nunca se ha competido, es algo que puede igualar las cosas o acabar siendo un desastre.

"Me he aprendido el circuito en la PlayStation, pero es complicado, porque nosotros no tenemos los simuladores de que disponen los equipos de F1. Cuando hice el paseo esta mañana me di cuenta de que la PlayStation no ayuda demasiado", admite.

"El principal problema que veo es en la curva 8, porque iremos muy inclinados y el muro está muy cerca. De todas formas, si te caes creo que en la parte exterior hay margen. Están trabajando en la pista", zanjaba el madrileño.