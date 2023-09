Márquez: "Tiene más potencial la Honda de este año que el prototipo de 2024"

Después de meses y meses hablando de la importancia del test del lunes posterior al Gran Premio de San Marino de hace dos semanas, Marc Márquez apenas hizo unas cuantas salidas con la base del prototipo de 2024 que Honda desplazó hasta el circuito Marco Simoncelli, y con el que Stefan Bradl ya disputó todos los ensayos, y también la carrera –terminó el 18º, a 35 segundos de Jorge Martín, el ganador–.

El lunes, Márquez solo completó 28 vueltas, y su mejor registro le dejó el 14º en la tabla de tiempos, un segundo por detrás de Luca Marini, el más rápido de todos. El catalán logró ese tiempo con la Honda con la que compite esta temporada, un mal indicativo dado que apenas rodó con la nueva propuesta de HRC.

"Después del test me fui con buenas sensaciones… pero de la moto que usé el domingo, que es con la que conseguí mi mejor tiempo", comentó Márquez, ya este jueves, nada más llegar al circuito de Buddh. "El nuevo prototipo requiere de una posición de conducción distinta, no me acabé de sentir cómodo y tampoco me salieron los tiempos, de modo que volví a lo que tenemos este año. Parece que tiene más potencial la moto de este año que el prototipo del año que viene. Se le tiene que dar una vuelta", añadió el piloto de Cervera (Lleida).

En Misano, donde se dispararon definitivamente las especulaciones acerca de qué le deparará al multicampeón el futuro a corto plazo, Márquez dijo que desvelaría dónde correrá en 2024 entre el Gran Premio de India, este fin de semana, y el de Japón, el próximo. "Acabo de llegar aquí, así que de momento no tengo nada que decir al respecto", señaló el #93, cuya opción más lógica y probable, en caso de decidir dejar Honda después de 11 años, sería la de recalar en la escudería Gresini, con Alex Márquez, su hermano, de compañero de equipo, y con una Ducati Desmosedici.

Si tenemos en cuenta que la semana que viene el Mundial se traslada a Japón, lo lógico sería que fuera allí donde el corredor desvelara sus planes.