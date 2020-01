Márquez: “A los test de Sepang llegaré al 60 o 70% físicamente”

Al piloto de Honda, que se proclamó campeón del mundo por octava vez en 2019, le están lloviendo los reconocimientos y este lunes recibió el premio como mejor deportista masculino del año en la gala del Mundo Deportivo.

Márquez compartió los focos con la jugadora de fútbol Jenni Hermoso, mejor deportista femenina del pasado año, así como otros destacados atletas, con los que el crack de MotoGP estuvo departiendo durante la noche. Álex Márquez, que también estuvo presente, recogió el Trofeo Especial Campeones-Telefónica por su título de Moto2.

Tras recibir el premio Marc recordó, una vez más, que por segundo año consecutivo se ha quedado sin vacaciones al tener que recuperarse de la operación en el hombro derecho a la que se sometió el pasado mes de noviembre.

“Desde el 2 de diciembre estoy con la rehabilitación del hombro. Dentro de dos semanas tenemos los primeros entrenamientos de la pretemporada –los test de Sepang, del 7 al 9 de febrero- a los que voy a llegar a un 60 o 70% físicamente”, indicó.

Hasta ahora, Márquez había hablado de una mayor dificultad en el proceso de recuperación de su hombro, y de que iba a llegar justo a la primera cita de la pretemporada.

Esta vez, sin embargo, el piloto de Cervera puso cifras al nivel del estado físico con el que afrontará los primeros entrenamientos del curso, lejos del 100% que había previsto cuando se operó en noviembre.

“El equipo está trabajando intensamente, los rivales se van a reforzar mucho este año, pero estamos aquí listos para prepararnos lo mejor posible”.

Como no podía ser de otra manera, durante la gala le preguntaron a Marc por su nuevo compañero de equipo, su hermano Álex.

“Con mi hermano, desde pequeños, siempre hemos competido en todo: en ver quién se terminaba primero la comida, en quién se vestía más rápido, en cuál de los dos salía primero de casa… ahora será igual, pero debemos ser muy profesionales y saber distinguir las cosas”.

Márquez estará el próximo 4 de febrero en la capital de Indonesia, Yakarta, para la presentación oficial del equipo Repsol Honda.

Hasta entonces, el piloto apurará en Cervera el tiempo que le resta para intensificar su rehabilitación, y espera poder subirse a una moto antes de ir a Sepang, algo que no ha hecho desde que concluyeron los test de Jerez a mediados de noviembre.

“Tengo muchas ganas de subirme a una moto, todavía no he podido hacerlo, así que no sé si estoy preparado o no, solo he rodado un poco con un kart y nada más”, explicó la pasada semana en un evento de un patrocinador.

“Si todo va bien, antes de ir a Malasia quiero subirme a algún tipo de moto, a ver cómo me siento. De momento no lo hemos hecho porque no estoy preparado”, aseguró antes de decir que esperaba poder hacerlo esta semana, por lo que tendremos que estar al tanto de sus redes sociales para ver si, finalmente, se ha subido a una moto tras más de dos meses sin hacerlo.