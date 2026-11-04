MotoGP GP de Qatar

Márquez no cambia de estrategia y saldrá al ataque en Qatar

Marc Márquez promete no cambiar de estrategia en Qatar a pesar de tener su primera opción de título.

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 18:07

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Después de ponerse líder en Australia, Marc Márquez tuvo un fin de semana casi perfecto en Sepang, donde primero fue calculador y se conformó con la segunda plaza en la sprint y luego salió a por todas y ganó la ronda principal, sumando 34 de 37 puntos posibles para conseguir un colchón de 44 puntos que le permite tener opciones matemáticas de título este fin de semana.

Apunta:

Ese margen hizo que Márquez dijera el pasado fin de semana en Malasia que iba a ir al ataque a partir de ahora en cada carrera y ahora, en el previo de Qatar, lo confirma: "Qatar es un gran circuito, aunque no está entre mis favoritos y en algunos años me ha costado mucho rendir aquí. Sin embargo, la temporada pasada fuimos realmente rápidos y competitivos".

"En Malasia gestionamos muy bien el fin de semana, sobre todo el sábado, cuando era fácil cometer errores. Aquí la estrategia no cambiará: trabajaremos día a día y trataremos de llegar a la carrera del domingo en las mejores condiciones posibles", dijo el #93 en el previo de Ducati.

Finalmente su gran rival por el título, Jorge Martín, viaja a Qatar para intentar correr, pero que pueda disputar el fin de semana completo, así como un rendimiento más o menos normal, está por confirmarse.

Al otro lado del box de Ducati, Pecco Bagnaia cuenta los días para acabar el curso y su etapa de rojo, y se marca el objetivo de acercarse al grupo líder: "Qatar es otro circuito realmente bonito, pero también muy exigente en esta fase final de la temporada. Es una pista que siempre ha favorecido a la Desmosedici GP y donde siempre he sido competitivo. Seguimos trabajando duro para estar más cerca del grupo de cabeza".

Mira:

El Circuito Internacional de Losail es terreno Ducati, que recuerda el hattrick de Casey Stoner en 2007, 2008 y 2009, las victorias de Andrea Dovizioso y de Gresini con Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio, la de Pecco Bagnaia en 2024 y la de Márquez en 2025, en la última visita a esa pista.

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