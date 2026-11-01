Crónica de carrera

MotoGP GP de Malasia

Márquez gana en Sepang y se fabrica su primera bola de título para Qatar

Marc Márquez firmó en Sepang su séptimo triunfo del curso y se generó la posibilidad de celebrar su octavo título de MotoGP la semana que viene, en Qatar.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 8:00

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Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- La baja por lesión de Jorge Martín, su principal rival en la pelea por la corona, le brindó al actual campeón una oportunidad que no desaprovechó, al imponerse de forma autoritaria este domingo, en una carrera que dominó desde la primera curva y hasta que cruzó bajo la bandera de cuadros. Marc Márquez no dio opción ni a su hermano, Alex Márquez, el único que pudo rodar cerca de él en los primeros compases de la prueba, y poco a poco se fue distanciando del grupo perseguidor, hasta generar una distancia de más de cuatro segundos. Esta es la séptima victorial del piloto de Ducati, que si decide ir a Qatar dispondrá allí de la primera oportunidad para alzarse con su octavo Mundial en la clase reina, el décimo en el total de las categorías.

A su espalda, el menor de los Márquez no pudo contener el empuje de Pedro Acosta, que está terminando la temporada en su mejejor momento, mientras que el de Gresini cerró el podio, ya a seis segundos del ganador.

Con los tres primeros bien plantados, los focos se centraron en las escaramuzas que libraron Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Si Márquez insinuó que el japonés iría con tiento al medirse con su teórico jefe de filas, los hachazos que se dieron y que terminaron con un doloroso topetazo indican lo contrarrio. El corredor de Trackhouse finalizó el cuarto, mientras que Bezzecchi lo hizo el sexto al ser superado en la última curva por Enea Bastianini (quinto), al irse largo.

Luca Marini, séptimo, fue el primero de entre los representantes de Honda y se las apañó para terminar justo delante de Fabio Di Giannantonio, en tierra de nadie en un escenario a priori propicio para el romano. Brad Binder concluyó el noveno, ya a 23 segundos de Márquez, mientras que Franco Morbidelli cerró un top ten del que se quedaron fuera todas las Yamaha. La primera de ellas, la de Fabio Quartararo (undécimo). Todavía más perdido estuvo Pecco Bagnaia, 13º, a más de medio minuto de su vecino en el taller oficial de Ducati.

Clasificación carrera MotoGP del GP Malasia 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 20

40'14.236

25 2 P. Acosta KTM 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

4.172 20 3 A. Márquez Gresini 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

1.783 16 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 20

+6.759

40'20.995

0.804 13 5 E. Bastianini Tech3 23 KTM 20

+10.896

40'25.132

4.137 11 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+11.259

40'25.495

0.363 10 7 L. Marini Honda 10 Honda 20

+17.724

40'31.960

6.465 9 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+17.790

40'32.026

0.066 8 9 B. Binder KTM 33 KTM 20

+23.729

40'37.965

5.939 7 10 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+25.097

40'39.333

1.368 6 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 20

+25.826

40'40.062

0.729 5 12 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+27.063

40'41.299

1.237 4 13 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 20

+32.960

40'47.196

5.897 3 14 M. Viñales Tech3 12 KTM 20

+34.597

40'48.833

1.637 2 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+38.446

40'52.682

3.849 1 16 J. Miller Pramac 43 Yamaha 20

+43.327

40'57.563

4.881 dnf J. Zarco LCR 5 Honda 17

+3 Vueltas

35'17.309

3 Vueltas Abandono dnf D. Moreira LCR 11 Honda 14

+6 Vueltas

29'46.196

3 Vueltas Abandono dnf J. Mir Honda 36 Honda 9

+11 Vueltas

18'42.571

5 Vueltas Abandono dnf A. Fernández Pramac 47 Yamaha 1

+19 Vueltas

3'40.908

8 Vueltas Abandono Ver resultados

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