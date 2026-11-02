MotoGP GP de Malasia

Bagnaia, críptico y sarcástico, admite que cuenta las horas para abandonar Ducati

Otro fin de semana para olvidar del bicampeón italiano, que este domingo aseguró en Sepang que espera con ansia el final de una temporada nefasta, la última tras ocho años compitiendo para el constructor de Bolonia.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 2 nov 2026, 12:59

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A nadie se le escapa que la temporada de Pecco Bagnaia está siendo muy deficiente, sobre todo si se pone en comparación con la de su compañero de equipo, Marc Márquez, que está ya a las puertas de su octava corona de MotoGP, igualando las dos del italiano al manillar de la Ducati.

Si bien Bagnaia logró enmascarar su falta de entendimiento con la GP26 en Barcelona, Mugello, Balaton y Brno, cuatro carreras consecutivas disputadas de mediados de mayo a mediados de junio, en las que acabó en el tercer peldaño del podio, desde entonces su mejor resultado es un sexto puesto en Sachsenring, y el peor de todo el año el 13º con el que cruzó la meta este pasado domingo en Sepang. Al margen de las caídas o abandonos, ocho en lo que llevamos de temporada. Una cifra Inexplicable.

En la rampa de salida tras ocho años en Ducati, Bagnaia se mostró tan críptico como sarcástico en sus apariciones ante los medios el pasado fin de semana en Malasia, donde el pasado año logró la pole, el récord de la pista y la victoria en la sprint, antes de caerse el domingo, a ocho vueltas del final, cuando iba segundo, un rendimiento que este año ni soñaba en igualar.

"Mis problemas no se pueden resolver con cambios en la configuración", dijo cuando le recordaron su gran fin de semana de 2025 allí. "En Japón, el año pasado, pude utilizar algo que hoy ya no está, lo cual me permitió volver a pilotar como debía. Y, de hecho, no ha vuelto a estar más desde la siguiente carrera. No daré más detalles", soltó en modo críptico.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tanto es así que la televisión italiana intentó buscar una respuesta al galimatías de Pecco preguntando a Davide Tardozzi: "No tengo idea de qué habla", fue la respuesta del popular team manager de Ducati.

"Contando las horas"

El domingo, tras acabar 13º la carrera, a 33 segundos del ganador, su compañero Márquez, Bagnaia no mostró gran sorpresa por lo acaecido.

"La carrera transcurrió exactamente como esperaba; tal y como sabía que iba a desarrollarse. El sábado la lluvia me salvó", admitió el italiano, que acabo la sprint sexto.

"El domingo intenté gestionar los neumáticos con mucho cuidado durante las primeras vueltas, sabiendo cuál era la situación. A pesar de ello, en la quinta vuelta ya no me quedaba goma atrás. Completé la última vuelta en 2.05 minutos, sin siquiera llegar a tocar el suelo con la rodilla en las curvas a derechas, lo cual resulta bastante extraño. Gestionar los neumáticos siempre ha sido algo que se me daba bastante bien; ahora, sin embargo, soy incapaz de hacerlo. Tengo que volver a trabajar en esto; tendré que reaprender cómo hacerlo", continuó un Bagnaia que el sábado había mostrado cierto optimismo, lo que achacó a que "subestimé los problemas de mi moto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La pregunta era obligatoria y previsible, igual que la respuesta, cuando le pidieron que señalara qué había cambiado del año pasado a este: "la moto", señaló.

Bagnaia está alineado con los pilotos que no quieren ir a Qatar, pero que lo harán para cumplir con sus obligaciones contractuales con Ducati, como explicó el domingo por la tarde. "No creo que recibamos ninguna confirmación, tal como ocurre en una situación normal. Iremos allí con una gran sonrisa. Hemos recibido casi todo lo que pedimos, así que está bien. Quedan algunas cosas pendientes que nunca llegaremos a tener, pero así son las cosas", explicó en un tono de sarcasmo que dio pie a que le preguntaran si estaba contando los días para que acabara la temporada, a lo que el italiano asintió: "pero no desde ahora", dando a entender que lleva tiempo esperando el momento de dejar Ducati y subirse a la Aprilia, con quien firmó un contrato de cuatro años que, si no cambia el rumbo, se pueden hacer muy largos para ambas partes.

Antes de eso, sin embargo, Bagnaia deberá completar los tres últimos grandes premios de la temporada con un único objetivo: "Sobrevivir", lo que da pie al doble sentido por el viaje a Qatar.

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