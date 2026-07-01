Márquez: "Hubo veces en las que no quería entrar al paddock porque lo asociaba a dolor"

Hace poco más de un mes y medio, Marc Márquez pasó por el quirófano para someterse a otra intervención, la séptima en seis años en el brazo derecho, esta vez con la intención de resolver los problemas de falta de sensibilidad y desconexión que sufría en el nervio radial, como consecuencia del roce de un tornillo que se le colocó en una cirugía anterior.

Desde entonces, el corredor de Ducati se ha quitado de encima la incertidumbre acerca de sus condiciones para pilotar normalmente, sin que, de repente, el brazo le fallara. Esta ha sido la última vicisitud por la que ha tenido que pasar el actual campeón, que nada más coronarse el año pasado, en Motegi, tuvo que coger la baja en la siguiente parada del calendario, en Indonesia, después de ser arrollado en la salida de la sprint por Marco Bezzecchi.

El éxtasis que vivió en Motegi le duró apenas una semana al catalán, que se había pasado los cinco años anteriores luchando contra la limitación que le planteaba el lado derecho de su físico, metido en una dinámica de operaciones para tratar de corregir el error cometido aquel fin de semana de 2020, en Jerez.

La precipitación le llevó a calibrar mal los riesgos y a querer volver a subirse a la moto apenas cuatro días después de operarse el húmero del brazo derecho. En sus propias palabras, la única decisión de su trayectoria que verdaderamente cambiaría si pudiera volver atrás. Sobre todo, por el periodo tan tenebroso que le siguió después, con hasta cinco intervenciones más, y mucho dolor.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Marc Fleury

"Hubo veces en las que no quería entrar en el paddock, porque lo asociaba al dolor", afirma Márquez, en una entrevista reciente concedida a Dazn.

La gestión de ese sufrimiento es la que ahora le lleva a no obsesionarse con la posibilidad de ganar el décimo título, el que le situaría un escalón por encima de Valentino Rossi.

A cualquier le gustaría superar a ‘Il Dottore’, aunque no si el precio a pagar es terminar quemado de la disciplina que tanto le ha dado. "Estaré orgullosísimo si gano el décimo título, pero retirarme con nueve o con diez, no me cambiará la vida. Lo que quiero es acabar mi carrera deportiva disfrutando, no quiero terminar quemado de MotoGP", añade el #93.

Por si te lo perdiste: MotoGP Márquez reconoce haber tenido una "conversación informal" con Honda antes de renovar con Ducati

La capacidad de sufrimiento y resiliencia del corredor de Cervera (Lleida) es uno de sus mayores puntos de fuerza. Esas dos aristas de su carácter las comparte con Rafa Nadal, otro de los grandes deportistas de la historia de España, además de ser coetáneo suyo.

Recientemente, Netflix colgó en su plataforma el documental sobre la trayectoria tenística del mallorquín. La serie, además, también muestra cómo lidió Nadal con las lesiones que le acompañaron desde muy joven, y que terminaron forzando su retirada, a finales de 2024.

Márquez sabe de la existencia del documental de Nadal y lo quiere ver, pero más adelante. "No estoy preparado mentalmente para ver el documental de Nadal. Porque es sufrimiento, y terminar su carrera. Tengo muchas ganas de verlo, pero no estoy preparado ahora mismo", concluye el de Ducati, quien, tras renovar su contrato con la marca de Borgo Panigale, tiene previsto seguir, al menos hasta 2028.