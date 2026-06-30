Pedro Acosta, operado con éxito del síndrome del túnel carpiano

Pedro Acosta ha sido operado con éxito este martes, 30 de junio, del problema en su antebrazo derecho, del síndrome del túnel carpiano, que hace apenas dos días le obligó a retirarse de la carrera larga del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Assen. El murciano debería volver a la acción en la próxima cita, en Sachsenring, siempre y cuando supere un chequeo médico.

El 'Tiburón de Mazarrón' rodaba en un segundo grupo en carrera, llegando a pelear con Marc Márquez por posición, hasta que en la segunda mitad de la prueba tuvo que retirarse de manera abrupta, haciendo gestos físicos de dolor sobre la moto, moviendo ostensiblemente el antebrazo derecho.

Después, fue el propio Acosta el que confesó a los medios de comunicación que, en los últimos tiempos, venía arrastrando un problema de síndrome del túnel carpiano, sobre el que sus médicos ya le habían avisado: en algún momento, se tendría que operar. El murciano indicó que, aunque en algunas carreras lo estaba sufriendo intensamente, en otras lo podía sobrellevar. Pero en 'La Catedral' ya fue imposible, llegando a no notar cuándo activaba la maneta del freno, lo que le llevó a retirarse y a tomar una decisión.

El corredor de KTM tenía previsto operarse de este problema después del Gran Premio de Alemania, del próximo 12 de junio, que supondrá la llegada del parón veraniego en MotoGP. Sin embargo, por la gravedad de la situación, Acosta decidió adelantarla a antes de Sachsenring. Finalmente, el bicampeón del mundo ha pasado por quirófano este martes, siendo intervenido por el doctor Xavier Mir en el Hospital Universitari Dexeus, en Barcelona.

A primera hora de la tarde, ha sido la propia KTM la que ha confirmado mediante un comunicado que la operación ha sido un éxito, y que Acosta se centrará ahora en recuperarse para estar al máximo nivel en Sachsenring, algo sobre lo que el propio piloto no tiene dudas. Sin embargo, la próxima semana tendrá que pasar y superar un chequeo médico para confirmar su disputa del GP de Alemania.

"Pedro Acosta se ha sometido esta mañana a una intervención quirúrgica menor en la muñeca derecha para tratar el síndrome del túnel carpiano, que ha transcurrido con éxito. Se espera que vuelva a competir en el Gran Premio de Alemania, siempre que supere un reconocimiento médico la semana que viene", ha explicado KTM.