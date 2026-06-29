Márquez reconoce haber tenido una "conversación informal" con Honda antes de renovar con Ducati
Días después de hacer oficial su continuidad con Ducati por los dos próximos años, Marc Márquez reconoce haber mantenido una "conversación informal" con responsables de Honda, que sondearon la posibilidad de que regresara a la marca del ala dorada.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El encuentro, según anticipó El Periódico, tuvo lugar el viernes del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última parada del calendario del año pasado. Fue el viernes por la tarde, en uno de los camiones de HRC. Por aquel entonces, Marc Márquez estaba de baja, después de haber celebrado su séptimo título de MotoGP, en Japón, antes de lesionarse en Indonesia, en la cita posterior al entorchado.
Según reconoció el piloto de Ducati en una entrevista concedida a Dazn en Assen, el encuentro fue más bien una charla cordial, en la que en ningún momento se le trasladó una oferta formal ni se llegó a hablar de condiciones.
"Hubo una conversación informal, pero yo tenía claro que antes quería escuchar a Ducati. Si estaba contento, no iba a entrar al juego de ir aquí o allí. Y con Ducati nos sentamos y nos entendimos de entrada", cuenta el actual campeón del mundo, que nunca ha escondido el vínculo emocional que le une a la firma japonesa que le dio la posibilidad de debutar en MotoGP, y con la que reventó la mayoría de récords conocidos, además de acumular seis de sus siete coronas.
Márquez se fue de la firma nipona a finales de 2023, después de pactar la resolución de su contrato un año antes de que expirara. Eso le supuso renunciar a una ficha de alrededor de 20 millones, para ir a correr gratis al equipo Gresini, con tal de poder competir subido a una Ducati.
El #93 tomó la decisión desde lo racional, porque en aquel momento, lo emocional le mantenía aferrado a Honda, donde había formado su familia deportiva. "Volver a Honda hubiera sido muy romántico, y evidentemente tenía muchas ganas. Pero suficientes riesgos cojo ya en pista. Hay veces que uno debe valorar las cosas con la cabeza, no con el corazón, como en la última decisión que tomé (dejar Honda). Y me salió bien", reflexiona el español, solo días después de anunciar su continuidad con Ducati.
Marc Márquez en 2018, junto a su amigo y jefe técnico Santi Hernández cuando corría con Honda Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Una vez Honda fue consciente de que la posibilidad de recuperar a una de las figuras más relevante de la historia de la compañía se lanzó a por Fabio Quartararo, a quien convenció a principios de año para que liderara su nuevo proyecto, con la moto equipada con el motor de 850cc.
Una sacudida en la normativa tan grande como la que tendrá lugar en 2027 abre una puerta por dónde pueden colarse las sorpresas que puedan alterar el ‘statu quo’ que impera.
Márquez, sin embargo, cree que Ducati y Aprilia trasladarán al año que viene la dominancia que exhiben ahora mismo. "Yo creo que Ducati seguirá siendo la referencia, junto a Aprilia", se aventura el de Cervera (Lleida), que bromea al considerar que ni él ni la mayoría de primeras espadas del campeonato, sacaron todo el partido posible en las negociaciones de sus nuevos contratos.
"Los pilotos más punteros lo hemos aprovechado poco. Las marcas, con el cambio de reglamento, no pueden asegurarte darte la mejor moto. En cambio, los equipos ya saben que aquí hay un buen piloto", sonríe Márquez.
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