Márquez: "Nunca tuve el sentimiento de que Ducati no me quisiera"

Pese a que la esperada presentación oficial del equipo Gresini se celebra la próxima semana en Riccione, Estrella Galicia, patrocinador personal de Marc Márquez y Alex Márquez, se adelantó a los acontecimientos para reunir este miércoles en Madrid al flamante duo de pilotos de MotoGP.

En una rueda de prensa conjunta, los Márquez explicaron sus impresiones de cara a una temporada histórica para ellos y para el campeonato del mundo.

"El objetivo es empezar bien el año. Estamos con ganas de sentir la adrenalina, de ir rápido. Acabamos muy bien 2023, pero rara marcarse expectativas, es muy pronto. Mejor, perfil bajo, carrera a carrera. Mejorar la regularidad", explicaba Alex, el menor de los hermanos, que afronta su segundo curso con Gresini.

Ganador de carreras sprint, a Alex Márquez le faltó culminar una buena temporada con una victoria en un gran premio.

"Por qué no ganar los domingos si trabajamos y somos constantes. Hubo momentos mejores y peores. Si seguimos con la misma línea, sin obsesionarnos, creo que llegará la victoria. La rozamos en Malasia. Pero tener esa experiencia de luchar hace que tengas eso de tu parte".

Con la llegada de Marc al equipo, y con ocho Ducati en la parrilla, la información para los pilotos de la marca es variada y abundante.

"Es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. Puedes tener mucha información, muchas referencias, pero te puedes liar. Mi experiencia fue fijarme a los dos mismos de referencia, al final de año eran Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Son estilos de pilotaje diferentes y que tienes que entender", valoraba Alex.

Los hermanos Márquez ya fueron compañeros de equipo en en Repsol (2020), pero la lesión de Marc dejó a Alex solo todo el año.

"Compartir garaje es una segunda oportunidad, llegamos en una situación muy diferente a la de entonces. Ahora yo ya tengo más experiencia, puedo aprovechar más la suya. Seguro que es rápido, yo tengo que aprovecharlo para subir el nivel. La unión hace la fuerza. En un equipo, si los dos pilotos comparten información puede ser bueno, pero sin pasarse".

Marc no quiere lanzar expectativas

Con la única experiencia de una jornada de test, Marc Márquez no ha podido entender todavía si va a ser una ayuda poder disponer de datos de ocho pilotos comparados.

"Aún no he probado muchas cosas. En Valencia solo quería entender la Ducati. Al tener ocho motos puedes comparar muchas cosas, sacar conclusiones, o liarte. Ojalá quieran comparar con mis datos, normalmente se compara con el más rápido. En Honda también estaba abierto para las cuatro motos. Tener ocho motos ha ayudado", considera Marc.

Rememorando aquel desgraciado año 2020, en el que los dos Márquez coincidieron en Repsol Honda, Marc espera otra historia muy distinta.

"La situación es totalmente diferente. Ojalá sea completamente opuesto. En ese 2020 yo solo pensaba en el título, y ahora no. Ahora el principal objetivo es volver a disfrutar. Si disfruto llegarán los resultados".

Después de más de diez años como piloto Honda, Marc cambia y lo hace en circunstancia extrañas, como piloto satélite.

"Evidentemente se hace raro lo de piloto Ducati. Se hacía raro entrar en el box y no ver la cara de Santi (Hernández). Cambiar de lado de box. Son cambios que uno afronta con la máxima motivación posible", explica, sin desvelar si está preparando el curso de forma especial.

"Estoy haciendo una pretemporada normal. Y luego tengo faena, en Malasia y en Qatar", en referencia a los test de pretemporada a principios de febrero.

De momento, el primer test, en Valencia el pasado noviembre "fue bueno. El primer día después de tanto tiempo con una moto, con un estilo de pilotaje, pues tenía mariposas en el estómago. La sonrisa de la que tanto se ha hablado fue de tranquilidad. Por más experiencia que tengas en una categoría, tienes inquietudes. Ahora ya hay una lista, apuntada en notas del móvil, para Malasia sobre todo, en las que hay trabajar. Por ejemplo, cuatro cosas de la posición en la moto. Tengo ganas de llegar a circuitos que me cuenten, como el de Sepang", valora.

"Ducati es una moto diferente. Se hace el tiempo de otro modo, tienes que buscar hacerlo de una manera diferente. Valencia es un circuito en el que siempre he ido bien, por eso quiero ir a sitios que me cuesten, es donde voy a ver los puntos fuertes de la moto", prosigue.

"No he bajado los brazos, hasta el punto de renunciar a las emociones y dar un paso. Hay que buscar la solución. Tienes que crear las buenas noticias. Esto es lo que realmente te mueve para seguir con tu carrera".

"Las expectativas ya están muy altas", señala Marc cuando le preguntan dónde está el límite.

"Y uno de mis trabajos este año, incluyo también a Alex, es evadirme de todo eso. Las expectativas son altas, pero es tan difícil como siempre, incluso más. Lo voy a dar todo, ya me conocéis, pero no puedo dar expectativas antes de empezar la temporada", apunta.

Viendo los resultados de otros pilotos se diría que la Ducati es una moto a la que te adaptes lo suficientemente rápido como para pelear por las victorias.

"Si una moto es buena, el piloto se adapta más fácilmente. Pero la gran incógnita de ser rápido es la constancia. Podré ser rápido en circuitos puntuales, creo que sí. Pero no sé si podré serlo de manera constante en todos. Es la diferencia que marcan Bagnaia y Martín sobre pilotos que sí son rápidos, pero no constantes", señala el ocho veces campeón del mundo.

"Nunca sentí que Ducati no me quisiera"

Un tema recurrente desde que se empezó a hablar de la posibilidad de que Márquez corriera con una Ducati en 2024 era la supuesta negativa por parte de la marca a que el español se subiera a una de sus motos, confirmada por el mismo Gigi Dall’Igna en el test de Valencia.

"Nunca he tenido ese sentimiento, porque si no, no habría dado el paso. No vas a una marca que no te quiere", explica, pese a las afirmaciones en contra de miembros del fabricante italiano.

"Siempre intento evadirme de los titulares. Siempre he estado muy arropado por Gresini, me dio mi tiempo en todo momento. Por eso di el paso", añade.

No son pocos los que, ahora, especulan con que Marc firmó un año porque tiene ya apalabrado su futuro a partir de la temporada siguiente, tras su primer curso con Gresini.

"Para 2025 no tengo nada hablado con nadie, primero quiero disfrutar en la moto y luego valorar cual es la mejor situación. Si no das gas en pista, te pueden gustar muchas más opciones, pero tienes que dar gas".

Los hay que van más allá y aseguran que antes de acabar el curso pasado le ofrecieron un contrato de fábrica.

"Siempre hay contactos. Lógicamente ha habido contactos, los he agradecido, y espero que los haya con muchas marcas en el futuro. Yo siempre me he sentido muy apoyado por Honda y por Gresini. Para salir de una relación larga no puedes meterte en otra relación larga".