Alex Márquez detalla cómo los 'haters' le "dan motivación"

Tras un buen 2023 de renacimiento con el equipo Gresini, Alex Márquez está dispuesto a retomar su carrera deportiva donde la dejó en este 2024, centrado en seguir creciendo y demostrando de lo que es capaz. Sin embargo, algunos creen que lo que ha conseguido el bicampeón del mundo de motociclismo no es suficiente, y le dedican cierto 'odio' en redes sociales. Y es que el de Cervera se ha llegado a encontrar con críticas y comentarios muy poco amables en ocasiones.

Este año, Alex compartirá box con su hermano, Marc Márquez, por segunda vez después de 2020, cuando fueron compañeros de equipo en el Repsol Honda. Pero esta vez ambos llegan con un bagaje diferente. El mayor de los Márquez Alentà parte de cero, mientras que el pequeño tendrá una mayor experiencia con la Ducati. Pero, de nuevo, hay quienes dudan sobre cómo gestionará el #73 la presencia del ocho veces campeón del mundo en el equipo.

Esta pasada semana, Alex Márquez fue el invitado estrella del programa 'Operación Triunfo', actualmente en Amazon Prime. El español dio su opinión sobre las críticas que ha recibido, asegurando que tiene la cabeza suficiente como para entender cuáles son constructivas y cuáles son especialmente dañinas, que usa para motivarse.

"Cuando las cosas van mal tienes que saber quién te critica constructivamente, que te puede ayudar", empezó. "Por ejemplo, los 'haters' me dan motivación. ¿Me criticáis? Vale, pues es gasolina. Escuchar todo bonito al final hace que te 'aposentes', mientras que el 'hate' te hace pensar 'voy a callar bocas, voy a esforzarme más'. Cuando salgáis de aquí, os daréis cuenta de que lo importante es que hablen de ti. El día que dejen de hacerlo, se ha acabado".

Así, Alex Márquez ha sabido encontrar la fuerza para no dejarse llevar por las críticas y ha aprendido a sortearlas. Y no sólo eso: ha sido capaz de encontrar en ellas el impulso para mejorar como deportista. Claro que no todo ha sido fácil para el catalán, que sólo con el tiempo y la gente adecuada a su alrededor ha sabido utilizar el odio a su favor.

"Al principio las críticas duelen porque no estás acostumbrado, pero al final es lo que he dicho antes: hay que centrarse en las críticas constructivas. Cuando se trata de críticas que van a hacer daño, ¿para qué perder el tiempo con ellas? Las apartas y ya está".

"Siempre habrá gente que quiera 'el mal', pero es envidia. ¿A cuánta gente le gustaría estar aquí? Lo importante es rodearse bien. Hay mucha gente que querrá [quitarte todo]. Tienes que rodearte bien, tener a tu familia cerca, y a los que te ayudan a mantener los pies en el suelo", siguió.

Una de las personas que precisamente más ayudan a Alex Márquez es Marc. Como ya se ha mencionado, en 2024 compartirán garaje, moto y datos en el Gresini. Puede parecer una gran ventaja para ambos, pero el menor de los hermanos de Cervera explica que no siempre es así, y que el trabajo al final se centra en ellos mismos.

"Hablamos en los circuitos, pero no mucho. No hay mucho tiempo. Él es de una manera y yo soy de otra. Con los otros pilotos también es así, a veces hablar confunde más que ayudar. Por eso cada uno tiene que hacer su trabajo con su equipo y su gente. Si tienes dudas, claro que es una ventaja ir a tu hermano y preguntarle '¿cómo lo haces?', pero si no, no".

Más allá de eso, por tanto, Marc Márquez puede dar un empujón a Alex para que siga mejorando, como explica el #73: "Me gusta mucho observar a la gente que tengo alrededor. Por ejemplo, mi hermano ha ganado ocho mundiales, así que digo '¿es bueno, qué hace mejor él?'. A veces la gente, cuando tiene al lado a alguien que es mejor, dice que es suerte y ya está. Pero si lo miras con la idea de querer aprender, mola, si no no se mejora", finalizó.