Ante su debut, Dall’Igna insiste: "Ducati no quería a Márquez"

Fue la primera pregunta, sin preámbulos ni algodones, le preguntaron al 'padre' de la Desmosedici bicampeona del mundo, Gigi Dall’Igna si era verdad que Ducati no quería a Marc Márquez en su tropa de pilotos.

"La posición de Ducati era, seguramente, esa, no quería a Márquez", admitió el técnico.

Sin embargo, en una maniobra de la cual son solo responsables el equipo Gresini Racing y el propio piloto, Marc ha terminado al manillar de una Ducati.

"Ahora mismo lo que tengo es una gran curiosidad para ver qué me dirá cuando se baje de la moto, porque seguramente es uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo y, por tanto, es un honor que él quiera correr con nuestra moto", añadió.

Sin embargo con ocho motos y otros tantos pilotos en liza, la llegada de Marc va a complicar la gestión del 'corral' italiano.

"Con eso quiero decir que Marc es un piloto ingobernable, es uno de los pilotos más importantes de la historia, como he dicho, y por tanto deberemos ser capaces de gestionar nosotros la relación con él dentro del equipo y de todas las personas que trabajamos en Ducati, porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la buena armonía que reina entre los integrantes de nuestro equipo".

Un tema importante es si el estilo de pilotaje de Márquez es bueno para las características de la Desmosedici GP23.

"Con nuestra moto han ganado casi todos los pilotos que la han conducido, imagino que sí, que sabremos adaptar la moto y darle los consejos justos para que él pueda adaptar su estilo a nuestra moto".

"Marc, como el resto de los pilotos de los equipos satélite que no llevan moto oficial (VR46 y Gresini) empezará la temporada con la moto que ha terminado Johann Zarco (Pramac) el campeonato. A las motos de Enea Bastianini, Pecco Bagnaia y Jorge Martín les introdujimos unas evoluciones que nos han dado algunos problemas, tanto de fiabilidad como de prestaciones, por lo que no vamos a mantenerlas porque no son fáciles de gestionar por los equipos privados".

Pese a que Dall’Igna no es uno que se deja 'aconsejar' demasiado a la hora de hacer 'su' moto, la llegada de un elemento del nivel de Márquez podría permitirle mejorar la incluso en el futuro Ducati.

"Siempre escucho a todos los pilotos del mismo modo, escuchar a un solo piloto sería un error, si, por ejemplo, la moto tiene un problema y un piloto oficial no lo dice, escuchar al resto me puede ayudar a entenderlo, y ayudar a todos los pilotos de la marca. Siempre he escuchado a todos los pilotos igual y seguiré con esa política", cerró el genio de Venecia.