Márquez: "No he ido cómodo, si no mejoro para la carrera acabaré tercero"

El sábado de Marc Márquez en su circuito talismán se resumió en la Pole, el récord de la pista y victoria al sprint, un pleno absoluto que, sin embargo, no dejó completamente satisfecho al corredor de Ducati, cuyo gran objetivo es sumar mañana el botín de los 25 puntos en la carrera larga, para aprovechar la baja de Marco Bezzecchi, que se lesionó en la clasificación (Q2) y las dudas de un Jorge Martín al que recordó ocho puntos en la general. Sin embargo, el catalán no siente que lo tenga todo bajo control y necesita dar un paso adelante si quiere salir de querido Sachsenring con los 37 puntos.

Al final de la carrera, Marc volvió a su argumento de que todo el mundo da por hecho que tiene que ganar en un circuito donde acumula ya nueve victorias y poles.

"Es lo que pasa en Sachsenring, ganas y es lo normal", dijo el de Ducati. "Ahora la pregunta es por qué han terminado tan cerca los otros", añadió. "Sin duda tenían más", dijo en referencia a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que cruzaron la meta a menos de medios segundo, "pero he salido primero y he impuesto mi ritmo. De cualquier manera, mañana tenemos que mejora porque si no lo hacemos acabaremos terceros", advirtió.

Marc no pudo desengancharse de Alex en toda la carrera, incluso hubo algunos momentos en los que la diferencia era mínima y parecía que podía ser rebasado por su hermano.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

"He ido muy incomodo toda la carrera, tengo que entender por qué. Hemos ganado, pero he ido incomodo, hemos hecho cambios para la sprint, no parece que hayan ayudado, quizá porque había mas temperatura. Hay que entender qué necesitado para mañana a 30 vueltas, porque costara", reiteraba, sin atinar el motivo. "Iba a un ritmo muy constante, pero iba flotando, no he pilotado como quería. Sin embargo ha servido para ganar. Mañana tenemos el warm up para intentar dar un paso adelante".

El punto más critico para Márquez era la curva 11, en la que Alex literalmente se ponía a la par de su rueda trasera. "La curva 11 Alex la hace mas rápido que yo, y con rebufo, aun más, quizá si él hubiera ido delante y yo detrás, la diferencia hubiera sido menor. Es uno de sus puntos fuertes y uno de los que a mi me cuesta, así que debemos mejorar en otros puntos para compensarlo".

Con esta victoria y el resultado de Martín, Marc recorta ocho puntos y se sitúa a 32 del liderato.

"Tenemos que seguir dando dl cien por cien en cada carrera, sobre todo en las que me encuentro bien. En las que no me siento bien, como la de Assen, debemos sobrevivir. Pero aquí me encuentro bien y si quiero tener opciones al campeonato, tengo que atacar, y estoy atacando. A ver si mañana podemos acabar de rematar", adelantó su intención de salir a por la victoria sin contemplaciones.

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"El karma no existe"

Le preguntaron a Marc por la lesión de Bezzecchi y la mala suerte que está teniendo el italiano, como un karma que actúa contra él que, recordemos, lesionó al español en Indonesia el pasado año en una maniobra desafortunada.

"He leído la palabra karma desde 2015", en relación a su 'clash' con Valentino Rossi, "y desde entonces gané seis campeonatos mundiales. Así que, si esto es karma, bienvenido. El karma no existe y, como saben, todos los pilotos asumimos muchos riesgos", dijo Márquez.

"Le deseamos lo mejor a Marco. Ya publiqué en Indonesia que no presionaran a Marco porque estas cosas pasan en las carreras. Y hoy sucedió algo que debemos solucionar para el futuro", continuó el español.

"Porque, una vez más, Bezzecchi, Fermín Aldeguer en Assen y yo en Indonesia, nos lesionamos al caernos en la grava. Espero una pronta recuperación para Bezzecchi, pero espero que podamos solucionar esto en el futuro", reclamó una mejora en las escapatorias de grava de los circuitos.