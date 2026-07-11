Bezzecchi se rompe la clavícula tras caerse en la Q2 y es baja en Sachsenring

Marco Bezzecchi no seguirá corriendo en Sachsenring. Si el italiano ya llegaba dolido al Gran Premio de Alemania, después de su rapidísima y violenta caída en Assen, peor le han ido las cosas al que fuera líder del Mundial de MotoGP hasta Países Bajos, a causa de un nuevo accidente este sábado en la pista de Sajonia.

El corredor de Aprilia salió a la Q2 y, justo después de hacer un tiempo competitivo, que de hecho le llevó a clasificarse octavo en la parrilla de salida por delante de su compañero de equipo, Jorge Martín, sufrió un nuevo accidente en Sachsenring. El transalpino se fue al suelo en la curva 7, punto en el que se han accidentado otros pilotos durante el fin de semana, pero en su caso fue a unos 150 kilómetros por hora, quedando visiblemente dolorido, y gateando.

Pudo volver al box, pero después tuvo que pasar por el centro médico para hacerse unas pruebas. Allí, se ha determinado que Bezzecchi se ha fracturado la clavícula izquierda, lo que le llevará a retirarse y a no seguir corriendo en el GP de Alemania. El daño requerirá una operación en los próximos días, mañana o pasado según el médico de la casa de Noale, y viajará a Italia lo antes posible para ello.

"Tras la caída, Marco Bezzecchi fue trasladado al centro médico del circuito, donde, bajo la supervisión del director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte, se le realizó una radiografía que reveló una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda", informó Aprilia en un comunicado.

"Este tipo de fractura requiere una intervención quirúrgica para una recuperación óptima, que llevará a cabo el Dr. Giuseppe Porcellini en Italia. Marco Bezzecchi tiene previsto regresar a Italia lo antes posible. Os mantendremos informados", finalizaron.

Este supone un nuevo palo para Marco Bezzecchi, después de una malísima racha de cuatro grandes premios consecutivos. En Balaton Park, siendo líder holgado de la general, sufrió su primer cero dominical al verse involucrado en el accidente múltiple provocado por Martín.

En Brno, se quedó sin correr el domingo después de caerse en la sprint, tras lo cual abofeteó hasta en dos ocasiones a un comisario de pista, lo que provocó que el Panel le dejara en el box para la prueba larga, en una sanción inédita. En Assen quería recuperarse, y tras ser cuarto en la sprint, acabó en la grava en la segunda vuelta del domingo. Su objetivo para Sachsenring era sobrevivir, pero un nuevo incidente ha puesto fin a su gran premio antes de tiempo, sumando otro cero que le hará mucho daño para sus opciones al título mundial.

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